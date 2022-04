Il Grande Fratello Vip 7 tornerà in onda dal prossimo autunno 2022 in prime time su Canale 5. I vertici del Biscione, infatti, hanno scelto di riconfermare ancora una volta il Reality Show che sarà condotto da Alfonso Signorini per il quarto anno consecutivo.

A quanto pare, gli autori del reality show sarebbero già a lavoro per mettere a punto le novità di questa settima stagione e il cast. Tra i nomi circolati, spicca quello di Soleil Sorge, che questa volta potrebbe tornare in scena come opinionista del reality show di Canale 5.

Mediaset conferma Alfonso Signorini al timone del Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 7 rivelano che la messa in onda è prevista a partire da metà settembre, come sempre in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione.

Al timone è confermatissimo Alfonso Signorini che, proprio in una recente intervista, aveva ammesso che dopo qualche settimana di pausa in seguito alla finale della sesta stagione, si sarebbe rimesso a lavoro per la settima edizione del reality show.

Resta da capire, invece, chi saranno gli opinionisti che animeranno le puntate serali del GF Vip 7.

Soleil Sorge in lizza come opinionista al GF Vip 7

Sonia Bruganelli, ad esempio, aveva lasciato intendere che non avrebbe replicato questa esperienza, mentre Adriana Volpe si era detta disponibile anche per la settima stagione.

E, secondo i retroscena di queste ore, una delle nuove papabili opinioniste potrebbe essere Soleil Sorge. L'ex gieffina della passata edizione e giudice a La Pupa e il Secchione Show, potrebbe ritornare nel cast del Grande Fratello Vip 7 ma in questa veste del tutto inedita.

Capitolo concorrenti: chi saranno i prossimi personaggi famosi che si metteranno in gioco al Grande Fratello Vip 7?

Tra i nomi circolati in queste settimane, spicca quello della mamma di Belen Rodriguez.

Chi potrebbero essere i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Veronica Cozzani, infatti, pare che sia corteggiatissima dalla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini e così, dopo aver visto il papà di Belen naufragare sulle spiagge dell'Isola dei famosi, questa volta potrebbe toccare alla mamma mettersi in gioco come inquilina della casa di Cinecittà.

Tra i nomi circolati come papabili concorrenti di questo GF Vip 7 spicca anche quello della showgirl Pamela Prati, che già in passato ha preso parte alla prima storica edizione del reality show, all'epoca condotta da Ilary Blasi.

Occhi puntati anche su Alex Belli: in una delle sue ultime interviste post reality show, l'attore non aveva escluso a priori un suo possibile coinvolgimento nel cast della settima stagione.