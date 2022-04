Il mese di aprile sarà importante per Il Paradiso delle signore. Infatti sarà l'ultimo mese di programmazione della sesta stagione. La soap andrà in onda fino al 29 aprile, poi ci sarà uno stop che si protrarrà per tutta l'estate.

Essendo ormai in dirittura di arrivo, le vicende che ruotano intorno al grande magazzino milanese saranno caratterizzate da svolte significative grazie alle quali, inevitabilmente, i nodi verranno al pettine. Una delle trame centrali di questa stagione è incentrata sulla travagliata storia d'amore di Ludovica e Marcello.

Le anticipazioni delle puntate in onda dall'11 al 13 aprile rivelano che Flavia Brancia pretenderà che la figlia menta a Barbieri, continuando a tenere in piedi la farsa della malattia della donna.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata lunedì 11 aprile: Ludovica costretta a mentire

Tempo di inganni e rivelazioni nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6. In particolare, le anticipazioni relative alla puntata in onda lunedì 11 aprile rivelano che Salvatore (Emanuel Caserio) fisserà la data del matrimonio, però non dirà nulla ad Anna (Giulia Vecchio). Il barista siciliano, infatti, tenterà di mantenere il segreto per fare una sorpresa alla futura moglie. Nel frattempo, Flavia (Magdalena Grochowska) costringerà Ludovica (Giulia Arena) a tenerle il gioco sulla sua finta malattia.

L'ereditiera Brancia accetterà di nascondere la verità persino a Marcello (Pietro Masotti). Intanto, Gemma (Gaia Bavaro) sarà convinta che Stefania (Grace Ambrose) sia il motivo della sua rottura con Marco (Moisè Curia), il quale non potrà più celare i suoi sentimenti e si dichiarerà alla giovane Colombo.

Il Paradiso delle signore 6, puntata martedì 12 aprile: Salvo chiede a Marcello di fargli da testimone

Salvatore farà una richiesta importante a Marcello. Nella puntata che verrà trasmessa su Rai 1 martedì 12 aprile il giovane Amato chiederà all'amico di fargli da testimone di nozze. Nel frattempo, il barista continuerà a organizzare la sorpresa da fare ad Anna per darle l'anello di fidanzamento.

Tuttavia, non tutto andrà come pianificato. Intanto, Gemma non si arrenderà con Marco. La ragazza sarà intenzionata a riconquistare il giornalista. Nella sua impresa verrà appoggiata da Adelaide (Vanessa Gravina). Dante (Luca Bastianello), nel frattempo, farà un'altra mossa, tenendo all'oscuro Vittorio (Alessandro Tersigni).

Beatrice sospetta di Dante: Il Paradiso delle signore 6, spoiler mercoledì 13 aprile

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 6 in onda mercoledì 13 aprile la situazione tra Flora (Lucrezia Massari) e Umberto (Roberto Farnesi) si farà più tesa. Il commendatore, infatti, ammonirà la stilista per aver parlato del loro rapporto a Ludovica. Secondo l'uomo, la giovane sarà stata imprudente.

Nel frattempo, Beatrice (Caterina Bertone) si renderà conto che Dante non sarà stato sincero con Conti. Stando alle anticipazioni, la contabile capirà che l'imprenditore starà tramando qualcosa, ma non riuscirà a scoprire di cosa realmente si tratti. Intanto, la giovane Brancia rivelerà a Marcello quali sono le vere condizioni della madre Flavia. In realtà, la donna non ha alcuna malattia. Dopo aver appreso che la famiglia della fidanzata è sul lastrico, Barbieri si sentirà in colpa. Il giovane barista, infatti, non ha alcun mezzo economico per aiutare le due donne. Nel frattempo, Salvatore ritroverà l'anello di fidanzamento e riuscirà a donarlo ad Anna.