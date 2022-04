Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 29 aprile verrà celebrato il matrimonio fra Anna e Salvatore. In quell'occasione, Roberto Landi accompagnerà la sposa in chiesa. Nel frattempo, gli amici e colleghi della coppia parteciperanno alla cerimonia e, pertanto, il negozio diretto da Vittorio Conti sarà chiuso. Per l'occasione, anche Elena Montemurro tornerà a Milano. Alle nozze di Imbriani e Amato, inoltre, ci sarà un colpo di scena, perché Marco si presenterà al matrimonio per vedere Stefania.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 29 aprile: Roberto Landi accompagna Anna in chiesa

L'episodio de Il Paradiso delle signore che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di venerdì 29 aprile sarà speciale. Infatti, la puntata 160 della fiction di Rai 1 segnerà la fine della sesta stagione e, inoltre, verranno celebrate le nozze fra Anna e Salvatore. Le anticipazioni della puntata rivelano alcuni dettagli sulla cerimonia. In particolar modo, Roberto Landi guiderà l'automobile bianca che porterà la sposa in chiesa. Anna sarà sorridente e indosserà un abito rosa, con una corona di fiori in testa e un velo.

Il Paradiso delle signore, puntata 29 aprile: il negozio è chiuso, Elena torna per le nozze di Anna e Salvatore

Nella puntata finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, gli amici e i parenti degli sposi parteciperanno alla cerimonia di Anna e Salvatore. Vittorio Conti, per l'occasione, chiuderà il negozio di moda, per consentire a tutte le persone vicine ai due innamorati di presenziare alla celebrazione.

In base alle anticipazioni e indiscrezioni trapelate, i telespettatori potranno rivedere un personaggio del passato che rientrerà nel cast. Infatti, Elena, cognata di Amato, sarà presente al matrimonio. Al momento, non è chiaro se Montemurro tornerà nel capoluogo lombardo da sola o se, ad accompagnarla, ci sarà anche suo marito Antonio, fratello dello sposo.

Il Paradiso delle signore, episodio 29 aprile: Marco raggiunge Stefania alle nozze di Anna e Salvatore

Oltre al lieto fine per Anna e Salvatore, durante l'ultima puntata della sesta stagione della fiction di Rai 1 ci sarà il coronamento del sogno d'amore di Marco e Stefania. Le anticipazioni trapelate in rete, infatti, rivelano che nell'episodio finale de Il Paradiso delle signore, Gloria riusicrà a scoprire che Gemma ha ricattato sua figlia. Messa alle strette dalla sorellastra, la figlia di Ezio ha deciso di rinunciare al nipote di Adelaide per proteggere sua mamma. La capo commessa del negozio deciderà di andare a costituirsi ma, prima, darà delle dritte a Marco e gli suggerirà come agire con la sua amata. Di Sant'Erasmo, a quel punto, raggiungerà Stefania alle nozze e l'amore trionferà. Non resta che attendere venerdì 29 aprile, per scoprire dettagli in più sulle nozze di Anna e Salvatore.