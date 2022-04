Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', giunta ormai alla sua 17esima stagione di programmazione: la prima puntata venne trasmessa in Italia il 26 settembre 2005. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che saranno trasmesse dal 24 al 30 aprile 2022, su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Erik di costituirsi, sulla conseguente liberazione di Cornelius, sull'avvicinamento fra Maja e Florian, sulla gelosia di Hannes, sullo scontro sportivo fra Robert e Michael, sulla richiesta di soldi fatta da Ilona a Werner e sulla riconciliazione fra Benni e la madre.

Hannes geloso di Florian

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Ariane si rivolgerà a Florian per chiedergli di convincere Erik a costituirsi. Costretto dal fratello, Erik non potrà fare altro che consegnarsi volontariamente alle forze dell'ordine, permettendo finalmente a Cornelius di essere libero. Maja verrà a sapere che la libertà di suo padre è stata tutto merito del suo ex e deciderà di incontrarlo per ringraziarlo. Nel corso del loro confronto, i due giovani si avvicineranno pericolosamente, evitando solo all'ultimo momento di baciarsi. Rendendosi conto che la sua ex prova ancora qualcosa per lui, Florian l'affronterà per chiederle spiegazioni, ma la giovane negherà ogni cosa.

Hannes si renderà conto della confusione sentimentale della fidanzata e non riuscirà ad evitare di essere geloso del suo ex.

Ilona chiede dei soldi a Werner

Robert e Michael organizzeranno una partita di cricket nel parco del Furstenhof per risollevare il morale delle loro fidanzate. Alla fine, però, l'agonismo avrà la meglio sui due uomini che finiranno per scontrarsi.

Nonostante ciò, il medico chiederà a Robert di aiutarlo a convincere Rosalie a riprendere il suo ruolo di barista, senza sapere che quest'ultima è già entusiasta per un altro lavoro. Dopo aver capito che Ilona ha una cotta per Florian, Max le organizzerà un appuntamento con lui ma il suo piano fallirà miseramente. A quel punto, il giovane avvertirà Werner che la donna è una valutatrice di hotel.

Saputo ciò, Saalfeld, Andrè ed Hildegard faranno di tutto per rendere confortevole il soggiorno di Ilona. Le cose si complicheranno quando la valutatrice si renderà conto di non essere trattata come gli altri clienti e chiederà a Werner centomila euro per inserire il Furstenhof nella lista dei migliori hotel della Germania. Benni si riappacificherà con la madre per poi partire insieme ad Alfons per raggiungere Roma.