Le vicende del grande magazzino milanese si rinnovano e le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 aprile rivelano nuovi colpi di scena. Ancora poche settimane e volgerà a conclusione questa sesta stagione, ma intanto i personaggi della daily soap di Rai 1 dovranno vedersela con una serie di problematiche. In primo luogo Vittorio, dopo l'incidente di Beatrice, si ritroverà a cedere il marchio del suo negozio al rivale Dante. Un colpo di scena sorprenderà gli spettatori quando apprenderanno che Romagnoli farà un passo indietro per amore.

Due personaggi saranno in procinto di lasciare Milano: Sofia e Flora. La prima vorrà trasferirsi a Firenze mentre la seconda negli Stati Uniti d'America. Spazio anche agli affliggimenti amorosi con Ludovica dubbiosa circa la sua storia con Marcello e pronta a salpare per l'America con la madre. Tuttavia, qualcosa rovinerà i programmi della giovane Brancia di Montalto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ludovica e i dubbi su Marcello

Vittorio riferirà alla famiglia del Paradiso di aver chiamato un luminare per curare la contabile Beatrice. Purtroppo la donna verserà in pessime condizioni a causa dell'incidente che l'ha condotta in coma. Ludovica continuerà ad avere dubbi su Marcello e riceverà, nel frattempo, una dichiarazione d'amore da parte di Ferdinando.

L'intreccio tra Flora e Umberto si svilupperà tra le illusioni di lei, circa la storia con il commendatore, e le intenzioni di lui, disposto a tutto pur di dimostrare ad Adelaide quanto sia importante.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Ludovica pronta a salpare per l'America con Flavia

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore ci sarà la rivendicazione amorosa di Beatrice, da parte di Dante.

Vittorio metterà in dubbio la veridicità del sentimento di Romagnoli nei confronti della cognata: avrà ragione? Intanto Umberto deciderà di prendere le distanze da Flora, in seguito all'aut aut di Adelaide.

Ludovica sarà intenzionata ad accompagnare la madre Flavia in America, ma la donna e Fiorenza non ne saranno contente in quanto rischia di compromettere i loro piani.

Marco manderà un romantico biglietto a Stefania, dicendole che l'attenderà tutte le sere alle ore sette, in piazza: si presenterà? Gemma, però, intenzionata a riprendere le redini della sua storia amorosa con il giovane Marco, cercherà di riconquistarlo.

Vittorio costretto a cedere il marchio Paradiso delle Signore

Con Beatrice sospesa tra la vita e la morte, Vittorio si sentirà costretto a cedere il marchio 'Paradiso delle Signore' al perfido Romagnoli. Purtroppo i medici non porteranno liete notizie riguardo l'andamento del coma della signora Conti, spingendo Vittorio ad avere un crollo emotivo. Dante, disperato da queste brutte notizie, si recherà in ospedale dall'amata.

Una chiamata inaspettata coglierà Flora, la quale si vedrà offrire l'occasione di sbarazzarsi ddi quei suoi problemi sentimentali.

Contemporaneamente, Stefania, incentivata dalla madre, deciderà di incontrare Marco. Quando la ragazza si presenterà all'appuntamento, tra i due giovani scatterà un lungo e passionale bacio.

Sofia farà una dichiarazione davvero inattesa, annunciando di voler lasciare la Caffetteria per trasferirsi a Firenze. Marcello, invece, si aprirà a confidenze con Armando, rivelando la sua intenzione di abbandonare il ruolo di vicedirettore del Circolo, tuttavia, barbieri non ne farà parola con Ludovica. Adelaide cercherà di instillare in Gemma dei dubbi su Marco, ma quest'ultima continuerà ad essere sorda ai suoi consigli. Nel frattempo, Flora sarà sempre più propensa ad accettare la proposta ricevuta negli USA.

Lieto fine per Beatrice, Ludovica scopre cosa ha fatto Flavia

Proprio quando la situazione sembrava essere disperata, ecco arrivare il lieto fine con Beatrice che riapre gli occhi e Dante che le dichiara il suo amore! Ma Romagnoli non si limiterà a questo, anzi si recherà dal rivale Vittorio per comunicargli di essere disposto a rinunciare a tutto per amore di Beatrice. Ludovica, frattanto, scoprirà che la madre è partita da sola alla volta dell'America.

Flora informerà Umberto sulla sua intenzione di recarsi negli USA e di lasciare il lavoro al Paradiso delle Signore. Gemma inizierà a sospettare di Marco, il quale, di nascosto, vivrà il suo amore con Stefania. Alla fine la giovane Zanatta avrà le prove definitive sulla relazione tra l'uomo che ama e la figlia di Ezio.