Gli ultimi due appuntamenti settimanali de Il Paradiso delle Signore, in onda giovedì 14 e venerdì 15 aprile, anticipano incidenti, scoperte sconquassanti e imprevisti destinati a rovinare la magia di un bacio. Dante porterà avanti le sue losche intenzioni, stando bene attento a non farsi scoprire. E mentre Vittorio cercherà di vederci chiaro sui movimenti del socio Romagnoli, Beatrice scoprirà tutto. In seguito alla scoperta, però, la cognata di Conti resterà coinvolta in un incidente. Intanto, Stefania e Marco, saranno ad un passo dal bacio, ma qualcosa di imprevisto rovinerà l'atmosfera romantica.

Flavia accetterà di farsi operare presso una nota clinica americana, a spese di Ferdinando. Quando Marcello scoprirà il tutto, non reagirà positivamente.

Il Paradiso delle Signore episodio giovedì 14 aprile: Vittorio e Roberto investigano su Dante

Nella puntata di giovedì 14 aprile de Il Paradiso delle Signore, Dante continuerà a ricoprire di menzogne l'ignara Beatrice. L'uomo, nello specifico, non le dirà la verità circa i suoi acquisti dei negozi americani, a cui intende appiccare il marchio del Paradiso. Vittorio, sempre più sospettoso, non esiterà a chiedere aiuto a Roberto Landi, al fine di investigare sui movimenti di Romagnoli e scoprire che cosa nasconde il socio. Ferdinando riceverà una particolare confessione da parte di Fiorenza Gramini e verrà a sapere che la madre di Ludovica soffre di una grave malattia.

Flavia disposta a farsi operare in una clinica americana, ma ad una condizione

Completamente ignaro che Flavia in realtà sta bene e che ha solamente riscontrato problemi finanziari, Ferdinando Torrebruna non vorrà starsene con le mani in mano e deciderà di fare qualcosa per la donna. Sarà così che il ricco armatore si offrirà di spesare l'intervento di Flavia Brancia presso una rinomata clinica oltreoceano.

Sorprendentemente, la donna accetterà l'aiuto di Ferdinando di ricoverarsi in questa clinica, ma avrà una condizione particolare: che Ludovica venga lasciata all'oscuro di tutto. Peccato, però, che sarà troppo tardi per quest'ultimo proposito!

Anticipazioni 15 aprile Il Paradiso delle Signore, Marcello 'sconfitto' da Ferdinando

Marcello verrà a sapere che Ferdinando si è offerto di finanziare il ricovero di Flavia Brancia, presso una delle cliniche più importanti dell'America. Questa notizia non susciterà emozioni positive, anzi farà sentire 'sconfitto' il giovane Barbieri, in quanto non dispone di ampio denaro per aiutare la mamma della sua amata Ludovica. Flora si deciderà a lasciare Villa Guarnieri, ma Umberto non la lascerà andare, anzi! Il commendatore Guarnieri si affretterà a raggiungere la stilista del Paradiso delle Signore e, ignaro di essere osservato dalla contessa Adelaide di Sant'Erasmo, bacerà appassionatamente la donna.

Un imprevisto sciupa il bacio di Stefania e Marco

Si tornerà a parlare ancora una volta di Marco e Stefania. I due, dopo essersi finalmente accorti di provare amore nei confronti dell'altro, saranno ad un passo dal suggellare i sentimenti con un bacio. Peccato, però, che un ignoto imprevisto bloccherà le intenzioni dei giovani Colombo e Sant'Erasmo: di cosa si tratterà? Nel frattempo, Beatrice scoprirà che cosa sta macchinando l'uomo che le piace ma la scoperta la lascerà pressoché sconvolta. Successivamente la cognata di Vittorio rimarrà coinvolta in un brutto incidente che la porterà a perdere completamente i sensi. Morirà oppure sopravvivrà?