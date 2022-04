Ancora un'altra settimana in compagnia de Il Paradiso delle Signore e poi si concluderà anche questo sesto capitolo. Secondo le anticipazioni, dal 25 al 29 aprile i telespettatori vivranno le più disparate situazioni. Agnese e Armando avranno modo di interagire con la figlia di Anna, mentre Ludovica scoprirà che cosa ha fatto il suo fidanzato Marcello a sua insaputa. Marco vorrà consolidare il fidanzamento con Stefania, ma quest'ultima lo respingerà per via del vile ricatto di Gemma. Quest'ultima, infatti, sarà pronta a tutto pur di riconquistare il suo ex, persino a rovinare la vita della madre di Stefania denunciandola.

Il finale, però, riserverà un gran colpo di scena. Non solo i fiori d'arancio per le tanto attese nozze di Salvo e Anna, ma anche la rincorsa di Marcello per fermare Ludovica in partenza per la Grecia con Ferdinando: riuscirà nell'impresa?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ludovica scoprirà che Marcello si è licenziato

Gemma farà una scoperta particolare sul conto di Stefania e Marco. Una volta constato che i due hanno una storia, giurando vendetta, la ragazza affronterà la rivale d'amore. Beatrice, ripresasi dal coma, finalmente uscirà dall'ospedale e Vittorio le proporrà di trascorrere un po' di tempo a casa sua. Armando e Agnese si dedicheranno alla piccola Irene. Sarà così che la figlia di Anna svilupperà un certo attaccamento alla nonna acquisita.

Flora, invece, informerà chi di dovere di aver ricevuto un'offerta di lavoro negli Stati Uniti d'America e così si prenderà una rivincita nei confronti di Adelaide. Ludovica verrà a conoscenza delle dimissioni di Marcello dal Circolo: come reagirà? Gemma, frattanto, preparerà il suo piano di vendetta e metterà Stefania con le spalle al muro: la giovane Colombo dovrà fare una scelta tra salvare sua madre o portare avanti la relazione con Marco.

Marcello lascerà Ludovica nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Stefania sarà in vena di confidenze e parlerà con l'amica Irene del ricatto che le grava addosso. Nel frattempo il giovane di Sant'Erasmo penserà di fare la proposta di fidanzamento ufficiale a Stefania. Flora sarà pronta a lanciarsi nella nuova avventura americana e saluterà i suoi colleghi italiani.

Marcello sarà convinto che lasciare Ludovica sia la decisione migliore. Tutto ciò accadrà mentre Beatrice cercherà in tutti i modi di allontanarsi da Dante, ma quest'ultimo confesserà a Fiorenza di aver rinunciato all'acquisizione del marchio Paradiso. In seguito al suo clamoroso cambio di marcia, Romagnoli chiederà scusa allo staff del grande magazzino per le sue malefatte.

Stefania si mostrerà combattuta per il dramma che si ritroverà ad attraversare. Nonostante ciò, sarà sempre più convinta di dover rinunciare a Marco per salvare la madre dal carcere. Vittorio comprenderà che Beatrice soffre per il distacco da Dante e comincerà a studiare un modo valido per riunire i due innamorati. Marcello lascerà Ludovica, la quale verrà prontamente consolata da Ferdinando.

Anche Umberto prenderà una decisione epocale e lascerà Adelaide, in quanto capirà di voler stare insieme a Flora. Il commendatore riuscirà a fermare la stilista del Paradiso proprio mentre sarà in procinto di salpare per l'America.

Marco respinto da Stefania, Vittorio aiuta Dante con Beatrice

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Marco consegnerà l'anello di fidanzamento a Stefania. Quest'ultima, nonostante sia innamorata di lui, si vedrà costretta ad allontanarlo per salvare Gloria dal ricatto di Gemma. Ferdinando, conscio delle pene d'amore di Ludovica, le proporrà di fare insieme un viaggio in Grecia, in modo tale da distrarsi. Adelaide si renderà conto che Umberto è veramente innamorato di Flora.

La piccola Irene spiazzerà tutti annunciando di aver cambiato idea e di essere pronta a trasferirsi a Milano. Questo aspetto renderà molto felici Salvatore e Anna, ma anche nonna Agnese. Dante e Beatrice, complice Vittorio, si riavvicineranno.

Il Paradiso delle Signore, fiori d'arancio e finale romantico

Il grande magazzino del Paradiso sarà chiuso in quanto arriverà il giorno della grande festa del matrimonio di Anna e Salvatore. Gloria verrà a sapere che Stefania, pur di proteggerla, ha deciso di porre fine all'amore per Marco, ma la donna prenderà in pugno la situazione e suggerirà al giovane di Sant'Erasmo cosa dovrà fare. Dopodiché la capo commessa si andrà costituire. Ferdinando e Ludovica partiranno alla volta della Grecia, ma Marcello, deciso a riconquistare l'amata Brancia, correrà da lei: riuscirà a fermarla in tempo?

Le quote del Paradiso torneranno in mano ad Adelaide, grazie alla restituzione da parte di Dante, che però ignorerà che la Contessa avrà mire di vendetta verso Guarnieri. Marco raggiungerà Stefania alle nozze di Anna e Salvatore e l'amore trionferà.