Venerdì 29 aprile è attesa l'ultima puntata di questa sesta stagione de Il Paradiso delle Signore e tante situazioni si verificheranno proprio sul finale. Tv Sorrisi e Canzoni ha intervistato sia Emanuel Caserio che Giulia Vecchio ed entrambi hanno rivelato qualcosa di decisamente importante che renderà gli spettatori curiosi nello scoprire come si concluderà la storyline di Salvatore Amato e Anna Imbriani. A quanto pare la sposa andrà all'altare con quel segreto che la tormenta da sempre e continuerà a tenere lo sposo all'oscuro di tutto. Subito dopo i due avranno divergenze di opinioni sul dove andare per la Luna di miele.

Nel frattempo sono emerse anche le prime anticipazioni sul futuro della coppia a proposito del trasferimento.

Il Paradiso delle Signore, Anna non si sposerà con il tradizionale abito bianco

Nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Salvatore ha finalmente voltato pagina. Una volta partita Gabriella, il figlio di Giuseppe e Agnese ha perso la testa per Anna Imbriani, che è ritornata a Milano dopo diversi anni di assenza. Da quel momento in poi i due hanno avuto una serie di alti e bassi, ma venerdì 29 aprile finalmente si terranno le loro nozze, destinate a dare un lieto fine alla vicenda amorosa. A quanto pare, nel giorno del fatidico 'Sì lo voglio', la contabile del grande magazzino milanese indosserà un sorprendente abito rosa e non quello tradizionale di colore bianco.

L'attrice, a tal proposito, ha commentato dicendo che lei non avrebbe mai scelto questo colore, però, come lo ha indossato, lo ha trovato molto bello. Salvatore, invece, si presenterà in chiesa con il classico completo.

Nel finale de Il Paradiso delle Signore tornerà Elena

A proposito del suo precedente amore, Gabriella, l'attore Emanuel Caserio ha svelato che finalmente il suo personaggio ha riconosciuto i propri errori, quali la gelosia e la possessività, perciò è maturato.

Con Anna si è mostrato più aperto, accogliendo anche la figlia di lei. Ed è sempre Emanuel a rivelare che Salvatore andrà all'altare ignorando che Anna gli nasconde la verità sul padre della figlia.

Attraverso le pagine del settimanale si apprende che per le nozze di Salvatore Amato farà ritorno la cognata Elena (Giulia Petrungaro).

Subito dopo la cerimonia i due dovranno partire per il tradizionale viaggio della Luna di miele. Salvatore, come da trazione, opterà per Venezia, mentre Anna vorrà recarsi in Sicilia per scoprire la terra d'origine del suo sposo. Dalle parole di Giulia Vecchio si è appreso che subito dopo le nozze i due avranno a che fare con un 'problema spicciolo di sintonia' e, forse, si scoprirà nella settima stagione chi dei due riuscirà a farsi valere.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Anna e Salvatore lasciano Milano?

I due lasceranno Milano? A quanto pare no e a dirlo sono proprio le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore. La piccola Irene, che inizialmente si era rifiutata di trasferirsi a Milano, cambierà idea.

Quando la bambina annuncerà questa notizia, lascerà tutti sorpresi. Questo potrebbe essere un indizio del fatto che Salvatore e Anna potrebbero essere presenti nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore.