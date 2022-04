Manca poco al finale de Il Paradiso delle Signore, che sta per arrivare alla conclusione della seguitissima sesta stagione. La puntata finale andrà in onda su Rai 1 venerdì 29 aprile alle 15:55 e su RaiPlay, dove sono disponibili tutte le repliche. Saranno giorni molto intensi quelli che porteranno al finale della soap, con sorprese e decisioni totalmente inattese. Grandi storie d'amore finiranno, mentre altre sbocceranno dopo tante difficoltà e sacrifici. Una delle coppie che più abbiamo amato è quella composta da Ludovica e Marcello, che sono andati contro tutto e tutti pur di far vivere il loro grande amore, iniziato con un romantico e passionale bacio ''infarinato'' che i telespettatori ben si ricorderanno.

Non sono di certo mancati i problemi, che hanno messo addirittura alla prova la loro incolumità. Eppure, nessuno dei due ha mollato la presa. Ludovica è cambiata molto: da ricca arrampicatrice sociale, al fianco di Marcello ha scoperto la semplicità, la genuinità e l'importanza dei veri sentimenti. Un cambiamento che non è piaciuto a Flavia, che sta facendo di tutto per farli separare. Purtroppo, non sempre l'amore vince su tutto. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate.

Anticipazioni finale Il Paradiso delle Signore 6: Marcello sconfitto da Flavia

Flavia ha giocato pericolosamente con i sentimenti di Ludovica e con l'onestà di Ferdinando. Ha fatto credere di essere malata e di aver bisogno di un intervento molto complicato - e costoso - in America.

Torrebruna non ha perso tempo a offrirsi di pagare, sperando anche di far cosa gradita a Ludovica. Il povero Marcello aveva anche proposto a Flavia di coprire parte delle spese ipotecando la Caffetteria, l'unica cosa che possiede. Peccato che sia stati trattato a pesci in faccia e che si sia sentito umiliato per l'ennesima volta.

Ci si chiede se e quando Flavia verrà smascherata. Come reagirebbe Ferdinando se scoprisse la verità? Per saperlo, dovremo attendere la prossima stagione de Il Paradiso delle Signore 7 e non si esclude che sia proprio Fiorenza a tradirla, capendo di essersi infilata in una situazione molto pericolosa.

Come finisce tra Marcello e Ludovica ne Il Paradiso delle Signore 6

Ormai è troppo, Marcello si sente un pesce fuor d'acqua. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, deciderà di abbandonare il suo incarico al Circolo e non solo. Ebbene sì, con grande rammarico scopriamo che Marcello lascia Ludovica, certo di non essere alla sua altezza.

A quel punto, Torrebruna può farsi avanti e consolare la bella Brancia, della quale si è innamorato a prima vista. Ludovica si lascia andare e decide di partire con lui in Grecia per un viaggio. Ma ecco che Marcello si pente e prova a raggiungere la sua amata, farà in tempo? Non escludiamo che Ludovica, ferita da questo abbandono, scelga di sposare Torrebruna facendo anche la felicità di sua madre Flavia.