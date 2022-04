Mancano circa due settimane alla fine della sesta stagione Il Paradiso delle Signore. Come per gli anni scorsi, anche questa volta la soap opera non ha deluso le aspettative dei telespettatori, che l'hanno premiata con ascolti record. Merito delle trame avvincenti e mai banali e delle ambientazioni perfette della Milano degli anni '60, che ha fatto fare un tuffo nel passato ai fan della soap. Che cosa succederà negli episodi finali?

Come finisce Il Paradiso delle Signore 6

C'è grande ansia per il gran finale della soap Il Paradiso delle Signore, con l'ultima puntata della sesta stagione prevista per il 29 aprile.

Nel frattempo, attenzione a come evolveranno le storie dei vari protagonisti. Dopo aver affrontato molte difficoltà, Anna e Salvo si sposano, coronando il loro sogno d'amore.

Salvatore ha rinunciato a tutto per Anna, decidendo di trasferirsi al suo paesino. E così Anna e Salvo potrebbero salutare per sempre i telespettatori, a meno che ci sia un colpo di scena che cambierebbe la situazione: se la piccola Irene decidesse di vivere a Milano, Salvo non sarebbe costretto a lasciare la città che ama, la Caffetteria e i suoi affetti.

A proposito della famiglia Amato, Agnese e Armando sono ormai una coppia a tutti gli effetti, ma attenzione: Giuseppe non ne sa nulla e non si esclude che, magari proprio in occasione del matrimonio di Salvatore, non faccia qualche colpo di testa.

Dante rinuncia a tutto per Beatrice

Continuando con le anticipazioni del gran finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, vedremo Dante spiazzare tutti con una scelta che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Nei nuovi episodi Il Paradiso delle Signore, Beatrice scoprirà le malefatte di Romagnoli e il dolore la divorerà.

Sconvolta, avrà un incidente molto grave e finirà in coma.

I medici non daranno molte speranze a Vittorio, che contatterà un luminare per cercare di salvare la cognata. Per fortuna, Beatrice si sveglierà e accanto a lei ci sarà Dante. Romagnoli ridarà a Conti ciò che gli ha rubato per dimostrare alla donna che ama di essere disposto a tutto per stare al suo fianco.

Gemma e Veronica addio? Finale Il Paradiso 6

Stefania e Marco sono innamorati e, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, staranno per baciarsi di nuovo, se un imprevisto non li cogliesse di sorpresa. A cercare di dividerli ci penseranno Gemma e Adelaide, unite da una pericolosa alleanza.

Tuttavia, Stefania e Marco hanno dimostrato una grande forza di carattere e non saranno disposti a cedere. E poi c'è Gloria, sempre più vicina a Ezio. Non si esclude che, nel finale di stagione, i due capiscano di non poter stare più lontani, tornando a essere la famiglia felice di un tempo prima che il destino costringesse la povera Moreau a scappare.

In quel caso, per Gemma e Veronica non ci sarebbe più spazio e l'unica soluzione possibile sarebbe quella di lasciare Milano.