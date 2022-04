Ci saranno tantissime novità nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore in onda dal 18 al 22 aprile su Rai 1 e in replica su RaiPlay. Che cosa succede nei prossimi episodi? Finalmente Dante arriva alla decisione finale della quale tanto si è parlato in queste ultime settimane. C'è chi pensa che compia un atto scellerato e chi invece spera in un ravvedimento. Ora è il momento della verità. Nel frattempo Adelaide non lascerà perdere quanto scoperto su Flora e Umberto e, abituata a non essere seconda a nessuna, metterà il commendatore di fronte a un ultimatum.

Nuove Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 aprile 2022

Nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, Marcello sarà sempre più in crisi, sentendosi a disagio nei riguardi di Torrebruna, che ha pagato il finto intervento di Flavia. A proposito di questo, la signora Brancia si troverà in grande difficoltà quando Ludovica le proporrà di partire insieme a lei in America per assisterla. Come farà a nasconderle la verità?

Marcello si dimette dal suo incarico al Circolo, sempre più in imbarazzo. Non ne parla però con Ludovica, tenendosi dentro il suo grande dolore.

Torrebruna dichiarerà finalmente i suoi sentimenti a Brancia, che non sembrerà poi così dispiaciuta.

Adelaide mette al muro Umberto

Come raccontano le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Beatrice verserà in gravi condizioni dopo il grave incidente. Vittorio sarà al suo fianco giorno e notte, ma i medici non gli daranno molte speranze.

A quel punto Conti si metterà in contatto con un luminare, sperando che possa aiutare la cognata.

In tutto ciò Dante riuscirà a soffiargli il marchio Paradiso.

A Villa Guarnieri regnerà il gelo. Adelaide non si farà intimidire e ordinerà a Umberto di fare una scelta. Il commendatore, sebbene a malincuore, allontanerà Flora.

La giovane Ravasi riceverà poco dopo una proposta che prevede un trasferimento in America e mediterà sul da farsi.

La decisione spiazzante di Dante, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Ci sarà un colpo di scena assolutamente inaspettato nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore. Beatrice si risveglierà dal coma, con grande felicità delle persone a lei vicine.

Vittorio resterà spiazzato quando vedrà Dante al suo capezzale e, ancora di più, da quanto gli comunicherà.

Ebbene sì, Dante rinuncerà a tutto quello che ha ottenuto fino a ora, restituendo le quote a Umberto e il marchio Paradiso a Conti. La sua decisione è presa per amore di Beatrice che, alla luce di ciò, capisce quanto Romagnoli sia davvero innamorato di lei.

Infine continuerà la grande passione tra Stefania e Marco, anche se Gemma non si rassegnerà a lasciar andare il suo ex fidanzato.