Non manca ormai molto alla conclusione della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. I telespettatori hanno assistito a diversi intrighi e ancora molti sono i nodi che dovranno venire al pettine. Marco ha preso la decisione di lasciare Gemma per amore di Stefania. Quest'ultima si ritroverà in una situazione molto complessa, perché non vuole far soffrire la figlia di Veronica, ma al tempo stesso non riesce più a nascondere quello che prova per il giovane di Sant'Erasmo. Le anticipazioni della puntata in onda il 20 aprile svelano che Stefania non riuscirà più a trattenersi e incontrerà Marco.

I due si scambieranno un bacio molto appassionato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 20 aprile: Gemma spera di poter riconquistare Marco

Gli spoiler della puntata del 20 aprile de Il Paradiso delle Signore svelano che Gemma non si arrenderà all'idea di aver perso Marco. La ragazza è infatti ignara dei sentimenti che il suo ex fidanzato prova per la figlia di Gloria. Gemma ha mentito a di Sant'Erasmo già da quando si sono conosciuti, infatti il nipote di Adelaide ha scoperto che Gemma era una Venere solo molto tempo dopo averla conosciuta. Nonostante ciò, questo non è stato un ostacolo al loro rapporto. Zanatta crede che potrebbe tornare con il suo amato, ma la giovane non sa per che Marco si è invaghito di Stefania.

Durante la puntata del 20 aprile, tra Marco e Stefania ci sarà un bacio appassionato. Dopo aver rifiutato per tanto tempo il nipote di Adelaide, la figlia di Colombo si deciderà a incontrare il giovane. Sarà Gloria a spingere la figlia a fare questo passo, infatti non vuole che la figlia sia infelice e che rinunci all'amore come ha dovuto fare lei con Ezio.

Trama Il Paradiso delle Signore 6 del 20 aprile: Flora riceve una chiamata importante

Adelaide ha scoperto la tresca tra Umberto e Flora. La contessa ha messo Guarnieri di fronte a una scelta. Umberto si ritroverà così a doversi allontanare dalla Gentile per dimostrare ad Adelaide quanto tiene a lei. Nonostante la vita sentimentale di Flora non sia delle migliori, a livello lavorativo qualcosa potrebbe cambiare.

Durante l'appuntamento del 20 aprile, infatti, Flora riceverà una chiamata totalmente inaspettata. Se decidesse di accettare la proposta che le verrà fatta, la sua vita potrebbe cambiare parecchio.

Le condizioni di salute di Beatrice rimarranno ancora critiche. I medici non sapranno se e quando la mamma di Serena si sveglierà dal coma. Vittorio cederà alla disperazione, ma anche Dante non sarà da meno. Romagnoli si recherà in ospedale dalla sua amata ed esternerà tutto il suo dolore per quanto accaduto.