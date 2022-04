La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta volgendo al termine e il finale della fiction è previsto per il 29 aprile. Nelle recenti puntate andate in onda sul piccolo schermo, Adelaide è venuta a conoscenza della relazione fra Umberto e Flora e potrebbe vendicarsi con l’imprenditore per il tradimento subito. La contessa riuscirà a rimettere mano alle quote del negozio diretto da Vittorio Conti e, a quel punto, Adelaide potrebbe prendere la decisione di estromettere la Palmieri dalla fornitura delle stoffe per l’atelier, portando al fallimento l'azienda di Guarnieri.

Il Paradiso delle signore: Adelaide potrebbe escogitare un piano per fare fallire Umberto

Adelaide non ama perdere e non ama subire tradimenti. La contessa, infatti, ha sempre tenuto alla sua immagine e, nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore è stata umiliata da Umberto. Dopo anni di relazione, i due cognati sembrerebbero essere arrivati alla resa dei conti finale. A tal proposito, Guarnieri ha tradito Adelaide, lasciandosi andare alla passione con Flora. La zia di Marco si è resa conto della relazione fra la stilista e Umberto, dopo avere visto un bacio fra i due innamorati. A quel punto, la contessa ha avvertito il cognato di essere al corrente del tradimento ed è ipotizzabile che potrebbe escogitare un piano per colpire Umberto, magari facendolo finire in bancarotta.

Il Paradiso delle signore: Umberto potrebbe andare in bancarotta per colpa di Adelaide

Nella puntata finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Dante Romagnoli cederà le quote del negozio di moda, che ha ottenuto attraverso il ricatto ad Umberto, nelle mani di Adelaide. Il fidanzato di Beatrice Conti sarà all’oscuro del fatto che la contessa ha in mente di escogitare un piano per vendicarsi di Guarnieri.

Ma cosa avrà intenzione di fare Adelaide contro suo cognato? Lo colpirà in che modo? La zia di Marco Di Sant’Erasmo potrebbe portare il suo ex amante in bancarotta, colpendolo quindi sul suo patrimonio e negli affari.

Il Paradiso delle signore: la Palmieri potrebbe essere nel mirino di Adelaide

Adelaide, pertanto, otterrà le quote del negozio di moda milanese e, a questo punto, potrebbe essere ipotizzabile che, proprio grazie al fatto di avere potere decisionale all’interno dell’atelier, potrebbe riuscire a colpire Umberto negli affari.

Da anni, infatti, tutte le stoffe per gli abiti dell’atelier vengono fornite dalla Palmieri, l’azienda di Guarnieri. La contessa metterà fine all’accordo commerciale con l’azienda di suo cognato, creando un danno economico a Umberto? La mossa di Adelaide potrebbe portare Umberto al fallimento? Non resta che attendere la settima stagione de Il Paradiso delle signore, per scoprire in che modo la contessa si vendicherà per il tradimento subito da Guarnieri.