Le puntate finali della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore saranno ricche di colpi di scena e tutti i nodi verranno al pettine. Infatti, negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 11 a venerdì 15 aprile verranno trattate le vicende di Adelaide, Guarnieri e Gentile. A tal proposito, la contessa vedrà Guarnieri e Gentile in intimità, mentre saranno intenti a scambiarsi un bacio.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 15/4: Umberto sa che Flora ha parlato con Ludovica

Flora è arrivata da qualche mese in Italia, dopo avere vissuto negli Stati Uniti.

Giunta a Milano, la stilista de Il Paradiso delle signore non ha avuto nessuna relazione sentimentale, se non un breve flirt con Umberto Guarnieri. La liaison fra l'imprenditore e la figlia di Achille Ravasi si è consumata in segreto, a causa della presenza nella vita dell'imprenditore, di Adelaide. I due cognati, infatti, hanno una relazione da anni e convivono. Flora, sentendosi sola in città, ha iniziato un rapporto di amicizia con Ludovica. La stilista ha raccontato alla fidanzata di Marcello di essersi lasciata andare alla passione con Umberto. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo fino a venerdì 15 aprile, Guarnieri verrà a sapere delle confidenze fatte dalla sua amante a Brancia e si arrabbierà.

Il Paradiso delle signore, trame al 15/4: Umberto rimprovera Flora

Guarnieri ha sempre mantenuto riserbo sulla sua vita privata, non lasciando trapelare dettagli sul rapporto che lo legava a sua cognata Adelaide. Anche con Flora, Umberto avrebbe voluto fare lo stesso, tenendo nascosto il loro flirt. Nel momento in cui l'imprenditore verrà a sapere che Ludovica è a conoscenza della scappatella avuta con la stilista de Il Paradiso delle signore, il papà di Marta rimprovererà Gentile per la sua imprudenza, non avendo mantenuto il segreto.

Il Paradiso delle signore, puntate al 15/4: Flora e Umberto si baciano e Adelaide vede tutto

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore che verranno trasmesse in televisione da lunedì 11 a venerdì 15 marzo accadrà un colpo di scena. A tal proposito, le anticipazioni diffuse in rete rivelano che Flora lascerà Villa Guarnieri.

Al momento, non è chiaro come mai la stilista dell'atelier deciderà di andare via dall'abitazione di Adelaide e di Umberto. Nel momento in cui Gentile lascerà la villa, il papà di Marta la rincorrerà. A quel punto, la coppia si scambierà un bacio desiderato da tempo e i due innamorati si lasceranno andare alla passione. Purtroppo, però, ci sarà un imprevisto, perché le effusioni avverranno sotto gli occhi di Adelaide. Al momento, non è chiaro come reagirà la contessa di fronte ai due amanti. Non resta che attendere i prossimi episodi della fiction di Rai 1, per scoprire se per Flora e Umberto ci sarà un lieto fine o se la cognata di Guarnieri metterà i bastoni fra le ruote alla stilista.