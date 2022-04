La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, giunge al termine con l'ultimo appuntamento previsto per oggi pomeriggio, 29 aprile, a partire dalle 15:50 su Rai 1. Tuttavia, la soap italiana non abbandona i suoi telespettatori e fa un tuffo nel passato dal 2 maggio, proponendo le repliche gli episodi della prima stagione. In particolare, la puntata di lunedì si apre con l'arrivo di Teresa Iorio a Milano nel 1956.

Un incontro inaspettato al Paradiso delle Signore

Una giovane ragazza siciliana di nome Teresa Iorio, lascia il suo paese per raggiungere i suoi zii a Milano.

Giunta nella città meneghina, si imbatte in Pietro Mori, l'affascinante proprietario del magazzino "il Paradiso delle Signore" e si lascia ammaliare da lui. Ben presto viene a conoscenza di una verità scomoda: è proprio lui l'uomo che ha fatto arrestare suo zio Vincenzo, accusandolo di aver dato fuoco al suo furgone.

Ciononostante, Teresa scopre che sono state aperte le selezioni per assumere delle nuove commesse all'interno dell'atelier di Mori, così decide di candidarsi. Tuttavia, per diventare una delle "Veneri" bisogna affrontare due prove: una scritta e una orale. La giovane siciliana ottiene dei risultati disastrosi, ma le viene offerta comunque una possibilità.

Un momento di forte difficoltà al Paradiso delle Signore

Mori si trova in forte difficoltà finanziarie poiché viene continuamente ostacolato da Carlo Mandelli, nuovo proprietario della banca che sovvenziona la sua impresa e tenta, in ogni modo, di distruggere il Paradiso delle Signore. Disperato, Pietro si rivolge a Bruno Jacobi.

Inoltre, inizia a frequentare Andreina, proprio la figlia di Mandelli.

Nel frattempo, proprio quando Teresa ha ottenuto il posto da commessa all'interno del magazzino, suo padre Giuseppe va a Milano e cerca di convincerla a tornare in Sicilia. Tuttavia, posticipa la partenza perché viene a conoscenza del fatto che suo fratello Vincenzo si trova in prigione.

Inoltre, la giovane Iorio viene accusata di furto all'interno del Paradiso da un'altra aspirante Venere che è stata scartata dalle selezioni: Monica.

Comunque riesce a non essere licenziata poiché trova il vero colpevole dei furti avvenuti all'interno del magazzino.

Una notizia inaspettata al Paradiso delle Signore

A causa di alcuni problemi familiari, Teresa comunica a Pietro la sua intenzione di lasciare il Paradiso. Nel frattempo, il direttore del magazzino organizza un evento per attirare clienti provenienti dal sud e chiama, in suo aiuto, l'ambizioso consulente pubblicitario, nonché suo migliore amico, Vittorio Conti. Quest'ultimo, riesce a convincere la giovane Iorio a prenderne parte, in modo tale da coinvolgere più facilmente la clientela.

Quando Vincenzo viene scarcerato, Giuseppe cerca di convincere sua figlia a partire con lui, ma le lascia comunque libertà di scelta. Pertanto la giovane Venere preferisce restare a Milano e aiuta suo zio a trovare anche lavoro.

Nel contempo, Mori, in occasione della Fiera, chiede a Vittorio di creare una campagna pubblicitaria per rappresentare al meglio il Paradiso.

Per il momento il direttore del magazzino trova un accordo per risolvere i suoi problemi finanziari: se resterà lontano da Andreina, il padre di quest'ultima non lo ostacolerà assolutamente. Pertanto ha modo di poter lavorare al suo progetto senza alcun intoppo.

Infine, Quinto aggredisce il fidanzato di Anna, poiché è innamorato di lei e vuole difenderla, ma questo gesto può far rischiare il posto di lavoro.