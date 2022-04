Continua su Canale 5 la programmazione della serie tv americana Beautiful, che viene trasmessa ogni giorno, compresa la domenica, con orario di inizio fissata alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi da lunedì 2 a sabato 7 maggio, le sorelle Logan decideranno di dare una seconda possibilità a Flo e quest'ultima grazie all'interessamento di Katie, riceverà una proposta di lavoro alla Forrester. Inoltre Carter lascerà Zoe e ritirerà la proposta di matrimonio, mentre Thomas sarà molto sospettoso del comportamento tenuto da Vinny.

Bill chiede a Katie di tornare insieme

Nelle puntate di Beautiful che saranno trasmesse dal 2 al 7 maggio, Bill chiederà espressamente a Katie di poter tornare insieme a lui. Intanto Flo sarà felice e celebrerà insieme a Wyatt e Shauna il perdono delle tre sorelle Logan. In seguito Katie riferirà alla Fulton di recarsi presso la sede della Forrester, perché ha intenzione di offrirle un lavoro in azienda. Hope invece dirà in maniera chiara a Liam che non ha idea se mai supererà la diffidenza nei suoi confronti, dopo che l'ha tradita con Steffy.

Zoe vuole ottenere in ogni modo il perdono di Carter

Secondo le anticipazioni televisive fino al 7 maggio, Zoe tenterà in ogni modo di ottenere il perdono di Carter. Intanto Katie, a nome della Forrester, proporrà un impiego all'interno dell'azienda di famiglia a Flo.

Quest'ultima sarà ben lieta di accettare il lavoro e di poter finalmente organizzare un futuro insieme a Wyatt. La Buckingham si adopererà in ogni modo al fine di riallacciare i rapporti con Carter. Zende invece cercherà di conquistare Paris e pertanto le rivolgerà un invito per una cena, nel corso della quale si potrà vestire con un abito creato interamente dallo stilista.

Nel frattempo Brooke e Ridge dialogheranno in merito all'atteggiamento tenuto da Zoe nell'ultimo periodo, che potrebbe portare il suo possibile futuro marito ad assumere una scelta complicata. In tutto questo Zoe sarà consapevole di avere fatto molti sbagli e sarà dispiaciuta. La donna in passato ha avuto alcune rivedibili relazioni con altri uomini, che per certi versi potrebbero giustificare alcuni suoi comportamenti.

La Buckingham comunque non si arrenderà ed ideerà uno stratagemma per riconquistare la persona che ama.

Paris e Zende portano avanti la loro storia

In base agli spoiler della prossima settimana, Steffy proseguirà la sua gravidanza, anche se sarà sconsolata perché il figlio non è di Finnegan. Intanto Thomas, nonostante ha parlato a più riprese con Vinny, sarà sempre più convinto che l'amico ha alterato il test di paternità solo per far risultare Liam il padre. Il giovane Forrester sarà ancora più sospettoso dopo che lo vedrà in ospedale e che avrà un acceso confronto con lui. Infine Paris e Zende opteranno per portare avanti la loro storia, mentre Zoe suggerirà a Carter di darle un'altra possibilità. Walton però respingerà le sue richieste e la lascerà, ribandendole che la proposta di matrimonio fattale precedentemente non ha più alcun valore.