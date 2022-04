Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa il 13 aprile svelano nuovi colpi di scena. Il comportamento di Dante desterà non pochi sospetti in Beatrice. La signora Conti giungerà alla conclusione che il suo fidanzato stia nascondendo qualcosa. Tuttavia, Romagnoli è molto abile nel depistare i sospetti, tanto da riuscire a tranquillizzare, almeno per il momento la donna. Ludovica, intanto, dopo aver taciuto, troverà la forza per confessare a Marcello la malattia della madre.

Entrambi, ovviamente, non sono al conoscenza del fatto che la donna stia mentendo. Umberto apprenderà da Flora che, quest'ultima si è confidata con Ludovica riguardo le sue pene d'amore. Conoscendo il rapporto intimo che intercorre fra la giovane Brancia e la contessa, Guarnieri redarguirà la stilista per la poca prudenza adottata.

Il Paradiso, trama 13 aprile: Beatrice sospetta di Romagnoli

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 13 aprile, Dante assumerà un comportamento strano, che potrebbe far pensare stia nascondendo qualcosa. Beatrice non mancherà di notare il diverso atteggiamento del suo compagno, tanto da pensare che stia tramando nuovamente alle spalle di Vittorio.

Tuttavia, tra le tante qualità, seppur negative, di Dante, c'è senza ombra di dubbio quella della persuasione. L'uomo possiede un invidiabile capacità di depistare i sospetti, e nonostante Beatrice abbia fiutato qualcosa di losco, il fidanzato riuscirà a placare i suoi dubbi.

Il Paradiso, episodio 13/4: Ludovica confessa a Marcello la malattia di Flavia

Le anticipazioni relative all'episodio de Il Paradiso del 13 aprile svelano che Ludovica deciderà di dire al fidanzato che lo stato di salute di sua madre è gravemente compromesso. I due giovani, tuttavia, ignorano che la donna non è affatto malata, anzi gode di ottima salute.

Pertanto Marcello, nell'apprendere la patologia di Flavia, ed i costi delle cure, si sentirà molto affranto, dato che non può far nulla per aiutarle, pur desiderandolo.

Il Paradiso, puntata 13 aprile: Flora viene redarguita da Umberto

La trama della puntata de Il Paradiso in onda mercoledì 13/4 lascerà spazio anche alle vicende sentimentali della giovane Ravasi. Umberto, venuto a sapere che, Flora si è aperta con Ludovica, dichiarandole che prova dei sentimenti per lui, rimprovererà la ragazza. Considerando il rapporto di amicizia ed intimità che intercorre fra Adelaide e Brancia, non sarebbe da escludere, che, nonostante l'affetto di quest'ultima per Flora, metta in guardia la contessa. Umberto del resto si guarda bene dal non far svegliare i sospetti della cognata.