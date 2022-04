Continua l'appuntamento con Uomini e donne e, questo venerdì 1 aprile 2022, c'è stata una nuova registrazione.

Le anticipazioni di queste nuove puntate, che il pubblico avrà modo di vedere in onda durante il mese di aprile su Canale 5, rivelano che c'è stata una gran bella sorpresa per la dama Ida Platano, la quale si è ritrovata a fare i conti con una vecchia conoscenza: trattasi del suo ex Riccardo.

Registrazione Uomini e donne 1 aprile, anticipazioni: sorpresa per Ida Platano

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne dell'1 aprile, rivelano che in studio c'è stato spazio per un ritorno che non passerà affatto inosservato.

Dopo un lungo periodo di assenza, ecco che Riccardo Guarnieri, storico ex fidanzato di Ida Platano, ha rimesso di nuovo piede in studio.

Riccardo ha scelto di rimettersi di nuovo alla prova e quindi, a partire da questa registrazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, sarà nuovamente presente nel parterre del trono over, per cercare la sua anima gemella.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri, l'ex di Ida: anticipazioni Uomini e donne registrazione 1 aprile

Una presenza che desterà non poco clamore, dato che Riccardo per svariato tempo è stato fidanzato con Ida Platano e i due hanno vissuto una storia d'amore decisamente molto intensa e, al tempo stesso turbolenta.

La stessa Ida, in varie interviste post addio con Riccardo, non ha mai nascosto che quella per lei resterà una delle storie più importanti di sempre.

Riccardo ha lasciato un segno indelebile nel cuore della dama del trono over e, adesso che se lo ritroverà di nuovo in studio, chissà se non si riaccenderà di nuovo la fiamma della passione.

Tra Ida e Riccardo tornerà di nuovo il sereno oppure la presenza in studio del cavaliere è dovuta al fatto che desidera rimettersi in gioco, conoscendo nuove dame?

Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione di Uomini e donne, che volgerà al termine a fine maggio.

Nuove puntate che si preannunciano decisamente imperdibili per i tantissimi spettatori che, tutti i giorni, seguono le vicende dei vari protagonisti di Uomini e donne.

Prosegue il successo di Uomini e donne: il talk show di Canale 5 leader del pomeriggio

Il talk show ideato e condotto da Maria De Filippi, infatti, continua ad essere leader assoluto della propria fascia oraria, con ascolti che quotidianamente arrivano a sfiorare la soglia dei tre milioni di fedelissimi e picchi che toccano anche il 26% di share.

Un vero e proprio record per questa trasmissione che sembra non conoscere i segni del tempo che passa e continua ad appassionare il pubblico di Canale 5.