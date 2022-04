Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa il 12 aprile svelano nuovi colpi di scena.

Dante metterà in atto un nuovo piano truffaldino per rovinare la reputazione di Vittorio. L'uomo, difatti, ha acquistato dei nuovi negozi negli Usa e vorrebbe aprirli con il marchio de Il Paradiso. Tuttavia, agirà in modo subdolo, senza informare Conti.

Gemma intanto cercherà di fare di tutto per ritornare insieme a Marco. Al suo fianco ci sarà la contessa ad aiutarla nell'impresa.

Nel frattempo Salvatore chiederà a Marcello di fargli da testimone al suo matrimonio. Il giovane Amato proseguirà con l'acquisto dell'anello di fidanzamento per Anna, tuttavia non tutto filerà liscio.

Il Paradiso, trama 12 aprile: Dante nuovamente all'attacco

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 12 aprile, Dante tornerà ad orchestrare nuovi piani mefistofelici per colpire Vittorio. L'uomo, pur sembrando veramente innamorato di Beatrice, non si fermerà dinanzi a nulla, pur di danneggiare il suo nemico.

Dante, questa volta, metterà in atto una truffa per usufruire impropriamente del marchio del Paradiso. L'uomo, infatti, acquisterà dei negozi oltreoceano e penserà di inserirli sul mercato con il nome dell'azienda di Conti.

È inutile sottolineare che Vittorio non sarà al corrente di questo dettaglio.

Anticipazioni 12/4: Gemma non demorde

La trama della puntata de Il Paradiso del 12 aprile darà spazio anche alle vicende di Gemma. La ragazza, essendo stata sempre molto possessiva con Marco, penserà di volerlo riconquistare. Tuttavia, il giovane Sant'Erasmo ha già da tempo nel cuore un'altra ragazza, ed ogni tentativo di riappacificazione sarebbe inutile.

Gemma, però, non si darà per vinta, a maggior ragione se si tratta di togliere qualcosa alla sua sorellastra. La contessa, la quale nutre una certa simpatia per la giovane Zanatta, deciderà di aiutarla nel suo intento.

Il Paradiso, episodio 12 aprile: Salvatore chiede a Marcello di fargli da testimone

Stando alle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 12 aprile, Salvatore proporrà al suo migliore amico di fargli da testimone.

Barbieri, il quale reputa Amato come un fratello, accetterà senza esitazioni.

Il figlio di Agnese, accompagnato dall'amico, si metterà alla ricerca dell'anello da regalare ad Anna. Tuttavia, non tutto andrà come previsto, dato che subentreranno delle problematiche che renderanno arduo l'acquisto del gioiello.