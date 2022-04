Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 20 aprile preannunciano nuovi colpi di scena. Le condizioni di salute di Beatrice non accenneranno a migliorare e i medici informeranno Vittorio riguardo alla situazione non certo positiva. Conti, nell'apprendere che la cognata potrebbe non farcela, avrà un crollo emotivo. Dante, intanto, si recherà in ospedale per far visita alla donna. Romagnoli, vedendola inerme si dispererà, dimostrando di esserne veramente innamorato.

Gemma, intanto, non si dà per vinta, e resta nella convinzione di poter riconquistare Marco. Gloria esorterà la figlia a non rinunciare alla persona che ama solo per timore di ferire la figlia di Veronica. Pertanto Stefania si deciderà ad accettare l'appuntamento datole da Sant'Erasmo, quest'ultimo ne sarà felice: fra i due si assisterà finalmente a un lungo e sospirato bacio.

Il Paradiso, trama 20 aprile: la vedova Conti non migliora

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 20 aprile ci sarà una forte componente tragica, rappresentata dall'evoluzione non certo positiva delle condizioni di Beatrice. La contabile, infatti, non darà segni di miglioramento e i medici non saranno ottimisti riguardo al suo decorso post incidente.

Conti ne sarà informato e temendo il peggio verrà preso dallo sconforto. Dante, al contempo, andrà al nosocomio per far visita alla donna. Anche per lui non sarà affatto facile vederla in quello stato, tanto da mostrare il suo lato più umano. Romagnoli, resosi conto di essersi spinto troppo oltre, sarà disperato per aver coinvolto anche la persona di cui sembrerebbe realmente innamorato.

Il Paradiso, episodio 20/4: Gemma spera di far pace con Marco

A proposito di vero amore, la puntata de Il Paradiso delle Signore del 20 aprile continuerà con le vicende del triangolo amoroso formato da Marco, Gemma e Stefania. La giovane Zanatta resterà ferma nella convinzione che possa ben presto riconquistare il nipote di Adelaide.

Tuttavia quest'ultimo ha il cuore e la mente altrove. Gloria, intanto, spronerà Stefania a non rinunciare a priori al suo amore. In questo modo la ragazza capirà che deve dare un'opportunità alla sua storia con Marco, decidendo di raggiungerlo in piazza, dove il ragazzo la attende. I due, dopo diverse peripezie, si lasceranno andare a un passionale bacio.

Il Paradiso, puntata 20 aprile: Flora riceverà una chiamata

Secondo le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che sarà in onda mercoledì 20 aprile, il fil rouge sarà ancora una volta a tema sentimentale. Flora, difatti, riceverà una telefonata molto importante che potrebbe cambiare la sua vita. Tuttavia se dovesse accettare, potrebbe esserci la soluzione ai suoi problemi sentimentali con Umberto.