Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni della nuova registrazione dell'8 aprile 2022, rivelano che non sono mancati i colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Riccardo e Ida, ancora al centro dell'attenzione dopo il ritorno in studio del cavaliere, che ha scelto di rimettersi in gioco.

Non ci sarà spazio, invece, neanche in queste nuove puntate del programma sulle vicende di Gemma: la dama torinese non è stata al centro delle dinamiche del trono over.

Anticipazioni registrazione Uomini e donne 8 aprile: Gemma ancora ignorata

Nel dettaglio, le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne dell'8 aprile 2022, rivelano che Gemma continua a essere ignorata dalle dinamiche. La dama torinese non è stata, neanche questa volta, al centro dell'attenzione e delle dinamiche della trasmissione di Maria De Filippi.

Già da un po' di puntate, infatti, Galgani continua a non essere la protagonista indiscussa del programma di Canale 5, anche nelle prossime puntate del trono over, non si parlerà delle sue vicende sentimentali.

Ida e Riccardo ballano insieme: anticipazioni Uomini e donne

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda la coppia composta da Ida e Riccardo: le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne di questo venerdì 8 aprile, rivelano che i due si sono ritrovati ancora una volta al centro della scena.

Ida e Riccardo, infatti, sono stati protagonisti di un nuovo ballo insieme che hanno fatto al centro dello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Luca va a riprendersi Lilli: anticipazioni Uomini e donne registrazione 8 aprile

Inoltre, gli spoiler della trasmissione di Maria De Filippi rivelano che c'è stato spazio anche per nuovi scontri tra Tina e Pinuccia: ancora una volta le due dame del programma Mediaset si sono ritrovate al centro dell'attenzione per i loro scontri sempre accesi.

Occhi puntati anche sulle vicende del tronista Luca: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nella passata registrazione del programma, Lilli aveva scelto di abbandonare la trasmissione e di uscire di scena.

Durante le riprese delle nuove puntate di questa settimana, il tronista Luca ha scelto di andare da lei per riappacificarsi e quindi riportarla di nuovo in studio.

Luca, però, è stato protagonista anche di una nuova esterna con Aurora e poi in studio si è reso protagonista di un ballo con Soraia.

Ci sarà spazio anche per le vicende della tronista Veronica che, in questo nuovo appuntamento con U&D, è stata protagonista di due nuove esterne con i suoi pretendenti.