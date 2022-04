Proseguono i consueti appuntamenti con la soap italiana Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo appuntamento, i riflettori continuano ad essere puntati su Stefania Colombo. Da quando ha scelto di rinunciare al suo amore per proteggere sua madre, la situazione non è migliorata. Inoltre, Ludovica Brancia sembra che abbia trovato qualcuno con cui trascorrere il tempo, dopo la fine della sua relazione con Marcello Barbieri. Infine, Vittorio Conti si sta impegnando molto per aiutare sua cognata Beatrice a ritrovare il sorriso.

Stefania rifiuta l'anello di fidanzamento

Nel prossimo episodio de Il Paradiso delle Signore del 28 aprile non mancano gli attesi colpi di scena. In particolare, Marco Di Sant'Erasmo è fortemente convinto dei sentimenti che nutre nei confronti di Stefania e, con l'aiuto di Gloria, non rinuncia a lei. Decide, infatti, che è arrivato il momento per farle la proposta e per ufficializzare finalmente il loro amore.

Pertanto, organizza tutto per consegnarle l'anello di fidanzamento. Purtroppo, però, le cose non vanno come sperato. La giovane Colombo, infatti, ha troppa paura delle minacce della sorellastra Gemma, quindi, rifiuta la proposta di fidanzamento. Ancora per una volta sceglie di tutelare sua madre Gloria, rinunciando all'amore della sua vita.

Per un amore che va, c'è un amore che viene al Paradiso delle Signore

Intanto, Ludovica Brancia è ancora molto giù di morale per la fine improvvisa della sua relazione con Marcello Barbieri. Pertanto, approfittando della situazione delicata, l'imprenditore Ferdinando Torrebruna le sta molto vicino. Cerca di consolarla in ogni modo, ma capisce comunque che non è semplice.

Quindi, le propone di fare un viaggio insieme in Grecia, così da poter temporaneamente dimenticare quanto accaduto e per permettere alla Venere del Paradiso di stare lontana dal giovane barista.

Umberto Guarnieri, invece, è sempre più convinto di amare Flora anziché la contessa Adelaide. Per dimostrarlo è disposto a lasciare per sempre la sua Villa pur di salvaguardare il rapporto con la giovane stilista.

Un regalo di nozze inaspettato al Paradiso delle Signore

Nel contempo, la piccola Irene capisce che tutto sommato Milano non è poi così male. Pertanto, annuncia a sua madre Anna e a Salvatore di essere intenzionata a trasferirsi. La coppia, nell'apprendere la lieta notizia gioisce poiché si tratta, per loro, del più bel regalo di nozze di sempre.

Infine, Vittorio Conti ha cercato di aiutare Dante a riconquistare Beatrice, perché non riusciva più a sopportare l'idea che sua cognata fosse tanto giù di morale. Tuttavia, il suo piano funziona perfettamente e la coppia finalmente si riconcilia.