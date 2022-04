Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 4 a venerdì 9 aprile, Marco deciderà di lasciare Gemma e tutti saranno sconvolti per la sua scelta. Inoltre Fiorenza e Flavia si alleeranno per far separare Ludovica e Marcello e la Brancia riferirà alla figlia di essere malata, mentre Flora ed Umberto riusciranno a far cadere i sospetti di Adelaide in merito ad una loro relazione.

Ludovica consiglia a Flora di lasciare Villa Guarnieri

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 4 aprile, Adelaide si insospettirà vedendo gli orecchini di Flora. Stefania non rivelerà a nessuno di essersi baciata con Marco. Intanto la relazione tra Beatrice e Dante proseguirà spedita e Serena vorrà sapere dalla madre qualche notizia in merito al legame con l'uomo. Inoltre Vittorio cercherà di trascorrere più tempo possibile con la nipote. Flora invece racconterà a Ludovica di amare Umberto e la ragazza le consiglierà di andare via da Villa Guarnieri.

Nell'episodio di martedì 5 aprile, Marco dirà a Roberto di amare Stefania, ma quest'ultima non ha intenzione di ricambiare per non andare contro Gemma.

Quest'ultima riferirà alle amiche che presto potrebbe ufficializzare la relazione con il nipote della contessa. Nel frattempo Flavia svelerà a Fiorenza che il marito l'ha lasciata e nello stesso tempo racconterà a Ludovica cosa ha fatto Torrebruna per loro. In tutto questo Romagnoli inviterà Beatrice e Serena a pranzare insieme, ma la bambina opterà per restare con lo zio.

Flavia vuol fare dividere Marcello e Ludovica

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 6 aprile, Gloria esprimerà ad Ezio tutta la sua contentezza per essersi chiarita con Stefania. Veronica sarà in ansia, perchè questo potrebbe portare nel lungo termine a ricongiungere la famiglia Colombo. Intanto Flavia ragionerà su come far separare la figlia da Marcello e contemporaneamente avvicinarla a Ferdinando.

Inoltre Adelaide farà capire a Flora di avere scoperto ciò che è successo tra lei ed Umberto. Quest'ultimo però parlerà con la contessa e la tranquillizzerà.

Nella puntata di giovedì 7 aprile, Adelaide porgerà le sue scuse a Flora. Umberto persuaderà la Ravasi a non lasciare la sua villa. Nel frattempo Vittorio apprenderà che Dante ha coinvolto Serena in un progetto, che sarà pubblicato nel prossimo numero del Paradiso Market e non riuscirà a nascondere il suo enorme disappunto. In tutto questo Fiorenza aiuterà Flavia a dividere Marcello e Ludovica, mentre la famiglia Colombo si recherà a Villa Guarnieri per sancire l'unione tra Marco e Gemma.

Serena passa del tempo con Dante e Beatrice

In base agli spoiler di venerdì 8 aprile, Stefania soffrirà pensando a Marco.

Quest'ultimo sarà insofferente, in quanto Adelaide non gli ha nemmeno chiesto se fosse d'accordo di invitare i Colombo. Intanto Flavia comunicherà a Ludovica di essere malata e si tratterà di uno stratagemma ideato con Fiorenza. Inoltre Serena passerà del tempo con Dante e Beatrice e Conti sarà dispiaciuto. Infine Marco sconvolgerà tutti, in quanto opterà per separarsi da Gemma.