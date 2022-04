La serie televisiva Il Paradiso delle signore continua a sorprendere i propri telespettatori con tantissimi colpi di scena inaspettati. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda su Rai 1 il 13 aprile, dicono che Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) verrà rimproverata da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi): in particolare il commendatore si arrabbierà con la sua giovane coinquilina, quando apprenderà che ha fatto sapere a Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) che il suo cuore batte per lui.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 13 aprile: Flora rimproverata da Umberto, Beatrice sospetta di Dante

Nel 148° episodio dello sceneggiato, che andrà in onda su Rai 1 mercoledì 13 aprile nella consueta fascia pomeridiana, Umberto non la prenderà per niente bene non appena capirà che Flora ha fatto sapere a Ludovica di provare dei sentimenti nei suoi confronti: il commendatore Guarnieri rimprovererà subito la giovane stilista per la sua imprudenza.

Intanto lo strano atteggiamento di Dante (Luca Bastianello) dopo aver acquistato all’insaputa di Vittorio (Alessandro Tersigni) dei negozi oltreoceano con l’obiettivo di aprirli a marchio Oaradiso, non passerà di certo inosservato a Beatrice (Caterina Bertone): quest’ultima inizierà ad aprire gli occhi e avrà il presentimento che Romagnoli stia architettando qualcosa alle sue spalle.

Ludovica confessa a Marcello che sua madre Flavia ha dei problemi economici, Salvatore dona ad Anna l’anello

Successivamente Ludovica non accetterà le condizioni imposte dalla madre Flavia (Magdalena Grochowska), visto che nonostante le abbia detto di non rivelare a nessuno che sta fingendo di avere una malattia, la giovane affronterà la questione con il fidanzato Marcello (Pietro Masotti): quest’ultimo quando verrà a conoscenza che la signora Brancia di Montalto in realtà non ha alcun problema di salute, ma che si trova in difficoltà sul piano economico dopo essere stata lasciata dal marito Jean Paul durante il breve soggiorno a Napoli.

Il giovane si sentirà impotente per il fatto di non poter fare nulla per aiutarla.

Infine Salvatore (Emanuel Caserio), dopo aver fatto i conti con un imprevisto, potrà tirare un sospiro di sollievo, visto che riuscirà a far avere alla sua promessa sposa Anna (Giulia Vecchio) l’anello che le ha acquistato durante l’organizzazione del loro matrimonio.