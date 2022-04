Prosegue la messa in onda dello sceneggiato Il Paradiso delle Signore, giunto alla sua sesta stagione trasmesso tutti i giorni tranne il sabato e la domenica.

Dalle anticipazioni riguardanti ciò che succederà nell’episodio in programmazione su Rai 1 l’11 aprile 2022, si evince che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) considererà la sorellastra Stefania Colombo (Grace Ambrose) la causa della sua recente rottura con Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dell’11 aprile: Salvatore deciso a stupire Anna, Ludovica non è sincera con Marcello

Nel corso della 146^ puntata della soap opera italiana, in onda sulla rete ammiraglia Rai lunedì 11 aprile (come al solito dalle ore 15:55 circa), Salvatore (Emanuel Caserio) sarà deciso a stupire la sua amata Anna (Giulia Vecchio): il giovane barista siciliano - all’insaputa della fidanzata - fisserà la data del loro matrimonio ma preferirà mantenere con lei il segreto su tale importante evento, proprio appositamente per farla rimanere senza parole.

Nel contempo Flavia (Magdalena Grochowska) dopo aver detto alla figlia Ludovica (Giulia Arena) che sta fingendo di avere una malattia, la costringerà a non svelare a nessuno la sua messinscena: la giovane vicepresidentessa del grande magazzino milanese quindi non avrà altra che accettare la condizione imposta dalla madre, visto che non sarà sincera neanche con il fidanzato Marcello (Pietro Masotti).

Gemma ai ferri corti con la sorellastra, Marco dichiara il suo amore a Stefania

Successivamente Gemma ancora spiazzata per il fatto che Marco ha deciso di lasciarla proprio quando avrebbero dovuto ufficializzare il loro fidanzamento a Villa Guarnieri, inoltre crederà che la responsabile dell’accaduto sia la sua sorellastra Stefania: quest’ultima e la figlia di Veronica (Valentina Bartolo) quindi saranno sempre più ai ferri corti.

Per concludere il giovane di Sant’Erasmo farà capire di essersi lasciato alle spalle la storia d’amore avuta con la cavallerizza del circolo, dato che troverà il coraggio di dichiararsi a Stefania dicendole in un confronto faccia a faccia di provare dei sentimenti nei suoi confronti. Cosa sceglierà di fare la figlia di Ezio (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar)? Per sapere se seguirà il suo cuore, oppure se rinuncerà ad avere al suo fianco il nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina), non rimane che attendere le prossime puntate.