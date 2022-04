Nuovo anticipazioni su Un posto la sole, la soap opera con protagonisti gli attori Patrizio Rispo e Nina Soldano. Gli spoiler delle nuove puntate in programma dal 11 al 15 aprile, sui teleschermi di Rai 3, raccontano che le nozze tra Marina Giordano e Fabrizio Rosato arriveranno a una svolta decisiva. Bianca Boschi, invece, perderà il controllo a causa della web challenge.

Anticipazioni Un posto al sole puntate da lunedì 11 a venerdì 15 aprile

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le nuove puntate che i telespettatori avranno modo di seguire da lunedì 11 a venerdì 15 aprile, annunciano sorprese a non finire.

Nel dettaglio, il tepore della primavera non riuscirà a scaldare i cuori di tutti i protagonisti della soap opera italiana. Chiara continuerà a essere manipolata da Lara e Roberto, disposti a tutto pur di entrare in possesso dell'albergo di famiglia della ragazza. Nunzio cercherà di convincere la giovane a non fare più uso di cocaina, di cui è dipendente da ormai troppo tempo. Per questa ragione la ragazza apparirà sempre più vulnerabile.

Bianca fuori controllo

Dalle trame delle nuove puntate di Upas, trasmesse a metà aprile sui teleschermi di Rai 3, si evince che si tornerà a parlare della piccola Bianca, la figlia di Angela e Franco Boschi. In particolare ci saranno brutte notizie per lei, in quanto apparirà fuori controllo a causa della web challenge.

Dopo aver imbrattato i muri della scuola, questa volta Bianca sembrerà davvero disposta a tutto pur di portare a termine le web challenge, il pericoloso fenomeno che la sta tenendo sotto scacco.

Fabrizio Rosato e Marina prendono una decisione per il loro matrimonio

Non ci sarà pace nemmeno per Riccardo e Rossella, interpretati rispettivamente da Mauro Racanati e Giorgia Gianetiempo.

In particolare il dottor Crovi assisterà all'arrivo del fratello medico, che non vedeva da qualche tempo. Un ritorno che porterà l'ex marito di Virginia a fare i conti con dei vecchi dispiaceri del passato non ancora superati.

Inoltre si tornerà a parlare del matrimonio tra Fabrizio Rosato e Marina Giordano (Nina Soldano). In particolare, il proprietario del pastificio deciderà di organizzare una sorpresa alla moglie, ignaro del fatto che stia affrontando un grave turbamento personale.

Sarà in questo frangente che la coppia arriverà a una svolta decisiva riguardante il loro matrimonio.

Insomma, sarà una settimana ricca di emozionanti novità per gli amanti della soap opera ambientata nel Golfo di Posillipo.