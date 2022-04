Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 26 aprile svelano nuovi colpi di scena. Beatrice, nonostante il passo indietro di Romagnoli, deciderà comunque di allontanarlo. Tuttavia non riuscirà a non soffrire per il distacco dalla persona di cui è innamorata. Dante, intanto, confesserà a Fiorenza di aver rinunciato all'acquisizione del marchio Paradiso, inoltre porrà le sue scuse all'intero staff del grande magazzino. Marcello è sempre più convinto che lasciare Ludovica sia la scelta giusta.

Flora, invece, saluterà il colleghi prima di partire per una nuova avventura. Stefania confiderà a Irene di essere stata ricattata da Gemma: se non lascia Marco, lei denuncerà Gloria. Il giovane Sant'Erasmo, certo dei suoi sentimenti per la giovane Colombo, deciderà di ufficializzare il loro fidanzamento, comprandole un anello.

Il Paradiso, puntata 26/4: la vedova Conti soffre per la distanza da Dante

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 26 aprile, Beatrice si sforzerà a tenere a distanza Dante. La vedova Conti, difatti, ha deciso di non concedere una seconda opportunità a Romagnoli, sebbene quest'ultimo appaia realmente innamorato di lei. Nonostante gli sforzi, sarà evidente che Beatrice soffra per l'allontanamento dall'uomo che ama.

Dante, al contempo, dirà alla cugina di aver sotterrato l'ascia di guerra nei confronti di Conti, tanto da rinunciare all'acquisizione del marchio Paradiso.

Il Paradiso delle Signore, episodio 26/4: Marcello vuole lasciare Ludovica

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riguardo alla puntata del 26 aprile, Marcello avrà sempre più dubbi riguardo alla sua storia con Ludovica.

Il giovane, difatti, è convinto di non essere la persona adatta per la figlia di Flavia, tanto da pensare di chiudere la loro relazione. Flora, al contempo, sarà pronta a lasciare Milano, dopo aver ricevuto una vantaggiosa proposta di lavoro.

Il Paradiso, spoiler 26 aprile: Stefania si apre con Irene

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso che sarà trasmessa il 26 aprile preannunciano che Stefania si aprirà con Irene, confidandole di essere sotto ricatto.

La ragazza dirà all'amica che Gemma l'ha messa di fronte a un vigliacco aut aut: o la madre o il fidanzato. Tuttavia la giovane Colombo rivelerà all'amica di essere disposta a rinunciare a Marco, pur di non vedere sua madre fra le sbarre. Il nipote di Adelaide, ignaro del ricatto della sua ex, inizierà a pensare di rendere ufficiale la sua storia d'amore con l'aspirante giornalista. Marco, infatti, sceglierà un anello di fidanzamento, che suggellerebbe il suo amore con la figlia di Ezio.