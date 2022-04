Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda martedì 19 aprile svelano nuovi colpi di scena. In seguito all'incidente in cui è stata coinvolta, le condizioni di Beatrice non accennano a migliorare, portando i medici a non essere ottimisti riguardo al suo decorso. Vittorio, considerando lo stato di salute della cognata, penserà di fare un passo indietro e cedere il marchio Paradiso a Romagnoli. Questa volta, però, Conti non ammette prese di posizione da parte del suo rivale, dettando lui le condizioni.

Ludovica, preoccupata per lo stato di salute della madre, vorrebbe accompagnarla in America, dove quest'ultima dovrebbe sottoporsi ad una visita. Tuttavia Flavia, per ovvi motivi, sarà reticente, preferendo farsi accompagnare dallo suo complice. Marco, deciso a iniziare una storia d'amore con Stefania, le invierà un bigliettino in cui le scrive che l'aspetterà in piazza ogni sera. Gemma, però, non perde la speranza di poterlo riconquistare.

Il Paradiso, trama 19/4: Vittorio vuole vendere a Romagnoli

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 19 aprile, i medici appureranno che le condizioni di salute di Beatrice non tendono a migliorare. A questo punto informeranno il cognato riguardo ai rischi che corre la donna.

Vittorio, nel vederla inerme in un letto d'ospedale, si renderà conto di non avere la forza per continuare ad occuparsi degli affari. Pertanto deciderà di vendere il grande magazzino a Dante. Nonostante la preoccupazione per Beatrice, Conti riuscirà a mantenere la lucidità per concludere l'affare nel migliore dei modi.

Il Paradiso, episodio 19 aprile: Ludovica vorrebbe partire con la madre

Stando alle anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso che sarà trasmesso martedì 19 aprile, Flavia vorrebbe partire quanto prima per gli Stati Uniti, per incontrare il luminare che dovrebbe operarla. La giovane Brancia vorrebbe partire con lei, per accompagnarla in questo viaggio non certo piacevole.

Flavia, però, non può permetterle di seguirla, dato che deve mantenere al sicuro la sua finta malattia. Pertanto la donna le racconterà che preferisce sia Fiorenza a farle compagnia.

Il Paradiso, puntata 19/4: Gemma vuole far pace con Marco

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore del 19 aprile anticipano che Gemma non si darà per vinta. La ragazza mostrerà un'eccezionale determinazione nel voler riconquistare Marco, dopo che quest'ultimo l'ha lasciata. Il ragazzo, però, non potrà mai ritornare insieme a lei, dato che è innamorato di Stefania. Difatti farà recapitare alla sua amata un bigliettino, in cui le dice che l'attenderà ogni sera in piazza.