Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 dal 18 al 22 aprile si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati sulle vicende di Dante Romagnoli, che si ritroverà disperato per le condizioni di salute della sua amata Beatrice, che si trova a lottare tra la vita e la morte.

Spazio anche alle vicende di Gemma che, nel frattempo, non sembra volersi mettere l'anima in pace in merito alla fine della sua relazione con il giovane Marco, il nipote della contessa Adelaide.

Beatrice ancora in pericolo, Dante disperato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 18-22 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 22 aprile, rivelano che dopo il drammatico incidente che ha coinvolto Beatrice, Vittorio dovrà mettere al corrente tutto il personale del grande magazzino, che resterà a dir poco sconvolto da quello che è accaduto alla donna.

Come se non bastasse, le condizioni di salute di Beatrice continueranno ad essere critiche. La cognata di Vittorio si trova in coma e per il momento, i medici, non possono dare buone notizie in merito al suo quadro clinico.

Insomma la situazione sembra essere molto preoccupante e, Dante non potrà che essere disperato per quello che sta accadendo alla sua amata.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 18 al 22 aprile 2022, rivelano che Vittorio impedirà a Dante di recarsi in ospedale da Beatrice, scatenando la sua reazione contrariata.

Dante Romagnoli affronta Vittorio Conti

Dante, infatti, deciderà di affrontare a muso duro Vittorio: gli confesserà di essere innamorato di Beatrice e di avere il diritto di andare in ospedale da lei, per farle visita.

La reazione di Conti, però, non si farà attendere. L'uomo, infatti, non crede nella buona fede di Dante, anzi lo ritiene responsabile di quello che è successo a Beatrice, accusandolo di averla soltanto usata come una pedina tra le sue mani, per poter arrivare ai suoi loschi obiettivi.

Una situazione molto tesa quella che si verrà a creare tra Dante e Vittorio: riusciranno i due a trovare un punto di incontro?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa sesta stagione della soap.

Gemma non vuole arrendersi con Marco: anticipazioni Il Paradiso 6 dal 18 al 22 aprile

Spazio anche alle vicende di Gemma: le trame de Il Paradiso delle signore 6 al 22 aprile, rivelano che Adelaide proverà a farle capire che è giunto il momento di arrendersi con Marco, ma la reazione della ragazza non sarà delle migliori.

Gemma non vuole dare ascolto alla contessa e continuerà ad andare avanti per la sua strada, speranzosa e convinta del fatto che tra lei e Marco sia solo una crisi passeggera. Ben presto, però, Gemma si ritroverà costretta a ricredersi, dato che si troverà di fronte all'amara e cruda realtà dei fatti.

Occhi puntati anche su Ferdinando: in questi nuovi episodi della soap opera, il ricco armatore deciderà di uscire allo scoperto con Ludovica, alla quale confesserà il suo amore.

Intanto, Ludovica continuerà ad essere protagonista di tutta una serie di fraintendimenti con il suo fidanzato Marcello, che finiranno per acuire sempre più la crisi già in corso tra di loro.