La lite sfociata in una rissa nel reality La Pupa e il Secchione Show fra Paola Caruso e Mila Suarez ha condotto a conseguenze e provvedimenti disciplinari duri. Nel corso della diretta di martedì 12 aprile 2022, Barbara D'Urso ha fatto sapere l'esito del verdetto della produzione i cui effetti sono stati immediati. La conduttrice ha letto che dopo quanto accaduto nella villa l'ex 'Bonas' di Avanti un altro è stata squalificata dal reality. Mentre per quanto riguarda la modella marocchina, il suo comportamento ha oltrepassato i limiti della tolleranza non soltanto per quanto riguarda i compagni d'avventura ma anche il programma stesso.

Per tale motivazione, Mila dovrà scontare una punizione, ossia vivere nello sgabuzzino per una settimana insieme al suo secchione. Infatti ha replicato all'aggressione ed il gioco non tollera un gesto di rabbia del genere.

Secondo Mila, Paola strumentalizza e usa il figlio

Barbara d'Urso ha definito la discussione come molto forte ed è terminata in un modo non gradito dalla nota conduttrice. Per tale ragione alcune dinamichedi gioco verranno modificate, ha annunciato Barbara poco prima di mandare in onda le immagini della rissa che ha visto coinvolte Paola Caruso e Mila Suarez. La showgirl calabrese ha accusato la marocchina di essere un provocatrice. In un confessionale, l'ex Bonas ha finito per attaccare verbalmente la pupa essendo additata come manipolatrice.

La questione fra le due ragazze è però andata oltre quando la modella ha affermato che Paola strumentalizza e usa il proprio figlio. Da lì a poco la situazione è degenerata con le pupe che sono giunte alle mani. Alcuni dei compagni d'avventura hanno cercato di dividere le protagoniste della rissa. Inevitabile che gli animi sia rimasti scossi dopo quanto successo.

Mila ha spaccato un bicchiere per terra richiedendo di non essere ripresa. Caruso, addirittura, è svenuta.

Le parole di Paola Caruso

"Mi sento mortificata ed umiliata", ha affermato l'ex Bonas aggiungendo che non bisogna mai perdere il controllo. Paola, però, non è nuova a situazioni del genere perché quando prese parte al reality Supervivientes si rese protagonista di una rissa simile e, in quella circostanza, le immagini furono mandate in onda interamente.

In studio la calabrese si è giustificata affermando che non le era mai successo di perdere il controllo così. Si è sentita mortificata sia per i compagni che per la produzione e l'intero spettacolo. Paola ha poi detto di non voler trasmettere questi insegnamenti al proprio figlio. D'altra parte è stata la seconda volta che Mila ha parlato del figlio. La marocchina ha smentito categoricamente parlando sopra alla showgirl.

Barbara d'Urso spiega la decisione su Paola Caruso

La conduttrice del programma, Barbara d'Urso ha spiegato che le immagini nelle quali si vede la rissa fra Paola Caruso e Mila Suarez non ci sono ma la produzione si fida delle testimonianze dei ragazzi presenti. Elena Morali ha dato la sua versione, affermando che l'ex Bonas ha aggredito la modella. Ma anche altri concorrenti hanno confermato la versione di Elena. Paola Caruso ha poi preferito lasciare lo studio dopo il verdetto.