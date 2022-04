L’avventura dei naufraghi all’Isola dei Famosi 2022 si fa sempre più intensa e, la fame, continua a farsi sentire generando malumori nel gruppo. Nelle ultime ore un nuovo scontro di fuoco è avvenuto tra i naufraghi di questa sedicesima edizione del reality. I protagonisti sono stati Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni contro Guendalina Tavassi e, come sempre, il motivo è stato il cibo.

Laura e Clemente contro Guendalina

All'Isola dei Famosi gli animi si sono nuovamente infuocati e, questa volta, tutto è iniziato quando Guendalina, insieme a Carmen Di Pietro, ha trovato due cocchi.

Le due naufraghe hanno deciso di non dividerli con il resto del gruppo, ad eccezione di alcuni compagni dell’ex tribù dei Cucaracha. Quando Clemente e Laura hanno appreso questa notizia, gli animi si sono scaldati, arrivando ad un’accesa lite. Guendalina ha iniziato dicendo: “Io vi ho offerto oggi metà del cocco in segno di pace, ma non significa che vi devo dare tutto quello che trovo. Se mi va di offrire qualcosa la offro, altrimenti se mi sento libera di mangiarla da sola, lo faccio oppure condivido con le sei persone che stanno di là piuttosto che con voi che non mi offrite né il pesce e neanche il caffè”. Dinanzi a queste accuse, Maddaloni ha sbottato dicendo di aver sempre offerto tutto a Guendalina e che non trovava giusto queste accuse.

A questo puntoTavassi si è infastidita per le parole di Laura e ha dunque fatto presente ai coniugi di essere attaccati al cibo più di lei. Queste parole non hanno lasciato indifferente Clemente Russo, marito di Laura, il quale indispettito ha risposto: “Noi non siamo attaccati al mangiare, smettila Guendalina. Io volevo fare pace con tutti ma, ok, giochiamo e pigliati il cocco, il pesce e quello che vuoi.

È venuto anche Edoardo qui a raccontare questa cosa, ora arrivi tu e cambi versione, ci stiamo facendo manovrare da due di questi qua. Allora basta, due squadre e scegliete dove stare. Nicolas, tu non fare la Svizzera, vai via da qua”. A dare manforte a Clemente è stata anche sua moglie la quale si è rivolta a Nicolas chiedendo di prendere una posizione e di decidere tutti insieme se condividere o meno.

Guendalina confida ad Edoardo di aver paura dei coniugi Russo

Dopo l’accesa discussione tra Guendalina, Clemente e Laura, Tavassi si è sfogata con suo fratello Edoardo, rivelando: “Clemente mi è venuto vicino alla faccia, io ho paura di loro. Ma hanno fatto tutta sta sceneggiata per due cocchi marci, rendiamoci conto. Per me ora è guerra aperta ormai. Lei si alza e si mette sotto il mio viso, io questi atteggiamenti non li condivido e neanche mi piacciono. Poi ci chiamano ‘Due di questi qui’, riferito a me e a te Edo, ma io spero stiano scherzando. Lei che mi urla che questa è la guerra, io non mi tengo buona questa gente”. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per capire come andrà avanti la convivenza all’Isola dei Famosi tra i Tavassi e i coniugi Russo.