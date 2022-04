L'Isola dei Famosi è forse il reality show più duro di tutti. Fame e nostalgia dei propri cari, si mischiano a fatica e istinto di sopravvivenza e, questo, porta quasi sempre a duri scontri, anche tra fratelli. È il caso di Guendalina ed Edoardo, entrati come coppia solamente una settimana fa e da subito non sono mancati gli scontri, l'ultimo solo qualche ora fa dove Edoardo, stanco di sua sorella, ha persino detto di voler tornare a Roma.

Scintille sull'Isola tra Guendalina ed Edoardo

Il 6 aprile 2022, tornerà su Canale 5 una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022, e intanto nelle ultime ore Edoardo si è reso protagonista, insieme a sua sorella Guendalina, di un’accesa litigata.

Tavassi ha accusato più volte suo fratello di essere una persona pigra, ed Edoardo non si è risparmiato dal rimproverare sua sorella dicendo: “Ha un modo di dire le cose che a volte mi fa rosicare. Ciao Guendalina, voglio tornare a Roma, Adesso. Chiamate la produzione, Guenda, non mi va di sentire tue cavolate, sento le tue cavolate e respiro, poi però esplodo. Tutto il tempo a dire cavolate su di me, io sono il cog***ne, io sono il fallito, lo sfi**to. Pare che solo lei ha i figli, che nessuno le da un aiuto, che poverina. Alla sesta cavolate che dici, io me ne voglio andare, alla fine lei è mia sorella, le voglio bene, ma non è mica mia moglie, io non vivo con mia sorella”.

Spiazzata da queste dichiarazioni, Guendalina ha deciso di rimanere un pò da sola, lontana dalla telecamere.

Il naufrago invece, ha continuato a sfogarsi insieme a Clemente Russo, per poi tornare in confessionale e chiarire le sue parole dicendo che sono fratello e sorella che litigano sempre, anche a Roma e che anche qui accadranno queste discussioni animate, ma non è nulla di grave. Non resta dunque che attendere la puntata di giovedì 6 aprile, per scoprire se tra i due naufraghi tornerà o meno il sereno.

Silvano Michetti espulso definitivamente dal gioco

I cugini di Campagna sono entrati in gara lunedì 4 aprile e, la permanenza sull’Isola dei Famosi di Silvano Michetti, batterista della band romana, è stata molto breve. Appena arrivato da Alvin, nella puntata del 4 aprile, il naufrago avrebbe pronunciato una bestemmia chiaramente udibile e, a seguito di alcune verifiche della produzione, qualche ora fa è arrivato il provvedimento ufficiale di Mediaset.

Tale comunicato recitava che, a seguito di alcune di alcune verifiche, Mediaset e Canale 5, hanno deciso di espellere Silvano dei Cugini di Campagna, dall’Isola dei Famosi, in quanto nella puntata del 4 aprile, il concorrente ha usato un’espressione blasfema. Dunque adesso sull’Isola rimarrà solamente Nick Luciani ad affrontare da solo il percorso da naufrago.