L'appuntamento con il serale di Amici 2022 è confermato per sabato 9 aprile, quando in prime time su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata di questa edizione.

Le anticipazioni rivelano che la gara diventerà sempre più ostica per gli allievi che sono rimasti in gioco: tutti, infatti, desiderano poter arrivare al rush finale di questa ventunesima edizione e conquistare così l'accesso alla finalissima dello show di Maria De Filippi.

Anche in questa quarta puntata, però, per alcuni di loro si interromperà per sempre il sogno di partecipare alla puntata finale del talent show Mediaset.

Quarta puntata Amici 2022 di sabato 9 aprile, anticipazioni: Stash tornerà in studio?

Nel dettaglio, le anticipazioni sul serale di Amici 2022 rivelano che in questa quarta puntata del serale ci saranno nuove sfide che vedranno coinvolti gli allievi dei team guidati da Zerbi-Celentano, Peparini-Pettinelli e Todaro-Cuccarini.

I concorrenti affronteranno nuove sfide e dovranno confrontarsi con il verdetto della giuria di questa edizione composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia.

Resta da capire, però, se in questa quarta puntata ci sarà il ritorno in scena di Stash oppure se, al suo posto, tornerà nuovamente Sabrina Ferilli, dopo la sostituzione della scorsa settimana (tanto apprezzata dai fan del talent show di Maria De Filippi).

Doppia eliminazione dalla quarta puntata di Amici 2022

Intanto, però, stando a quanto apprende Blasting News, anche questa settimana ci sarà una doppia eliminazione dal serale di Amici 2022.

Per due allievi, quindi, si interromperà definitivamente la corsa verso la finalissima di questa edizione: uno dei concorrenti sarà eliminato subito al termine della prima manche di questa quarta puntata di sabato 9 aprile, mentre il secondo verrà decretato dal ballottaggio finale.

Al termine della serata, infatti, ci saranno due allievi che finiranno a rischio eliminazione: a decretare le loro sorti sarà sempre la giuria del talent show Mediaset.

Il verdetto finale, però, non sarà svelato nel corso della registrazione della quarta puntata, ma verrà reso noto ai concorrenti a rischio solo nel momento in cui torneranno di nuovo in casetta, al termine delle riprese della quarta puntata.

Aisha e Nunzio in pericolo eliminazione dal serale di Amici 2022

Chi avrà la peggio questa settimana? Tra i concorrenti in pericolo e quindi, a rischio eliminazione, spicca la cantante Aisha, che questa settimana è stata messa in discussione dalla prof Pettinelli. Il motivo? Sostiene che Aisha non sia una brava interprete e che non le sue performance non riuscirebbe ad emozionare il pubblico.

Occhi puntati anche su Nunzio, il ballerino criticato dalla prof Celentano, che già la scorsa settimana è finito al ballottaggio finale per l'eliminazione dal serale di Amici 2022.