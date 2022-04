Al reality show di Canale 5 L'Isola dei Famosi nelle scorse ore è arrivato un provvedimento disciplinare per i concorrenti della squadra dei Tiburòn. A causa del mancato rispetto delle regole da parte di Estefania Bernal, infatti, tutta la sua squadra è stata costretta a rimanere senza il fuoco per le 24 ore seguenti.

Il provvedimento che ha colpito i naufraghi

Durante il consueto appuntamento del daytime andato in onda mercoledì 13 aprile 2022 dell’Isola dei Famosi, la produzione ha trasmesso un comunicato su un provvedimento disciplinare rivolto ai naufraghi del gruppo Tiburon.

La modella Estefania Bernal ha infatti violato la regola consistente nel divieto di parlare con l’altro gruppo di naufraghi: come infatti comunicato da Ilary Blasi nell’ultima puntata serale, i naufraghi sono stati infatti divisi in due squadre, quella dei Cucaracha e quella dei Tiburòn, di cui fa parte Estefania.

Il regolamento impedisce alle due squadre di comunicare, ma Estefania ha violato tale disposizione interagendo con Guendalina Tavassi, della squadra opposta. Anche se l’errore è stato commesso da una sola persona, la punizione decisa dallo staff dell’Isola dei Famosi ha riguardato tutto il gruppo del Tiburon, generando dunque il malumore tra i concorrenti che ne fanno parte. In particolare il gruppo è stato privato per 24 ore del fuoco.

Esso all’Isola dei Famosi è un elemento importantissimo perchè è utile non solo per mangiare, ma anche per riscaldarsi.

La reazione degli isolani contro Estefania

La perdita del fuoco causato nervosismo in alcuni dei naufraghi, i quali si sono immediatamente scagliati contro Estefania. La prima a farlo è stata Ilona la quale ha attaccato: “Estefania, come ti è saltato in mente di fare una cosa simile?

Pentiti”. Lo sfogo di Staller contro Bernal è stato seguito a ruota da quelli del rapper Blind e di Jeremias Rodriguez, il quale ha detto alla ragazza: “Non mi piace che dici sempre questa cosa che non è vera e poi confessi la verità. Ma dilla subito questa verità. Un conto è chiedere scusa, un conto è ridere in faccia alle persone che non hanno il fuoco solamente a causa tua.

Se io non faccio una cosa contro le regole e poi vengo e ti rido in faccia, non penso ti stia bene”.

Estefania ha invece cercato di difendersi dicendo: “Cosa dovrei fare, mettermi in ginocchio? È ovvio che non mi fa piacere che si sia spento il fuoco”.

Non resta che attendere la puntata in onda su Canale 5 questo giovedì 14 aprile 2022 per scoprire ulteriori sviluppi.