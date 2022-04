Continua la polemica attorno al rapporto fra il rapper Blind (attuale concorrente de L'isola dei famosi) e sua madre Valerica Rujan.

Dopo aver agito legalmente contro il figlio per ottenere il mantenimento a favore suo e del fratello minore di 16 anni, la signora Rujan ha rilasciato una nuova intervista, aggiungendo nuovi dettagli in merito al difficile rapporto con il figlio rapper.

Le parole della mamma di Blind

Durante un’intervista rilasciata a Donnapop, la mamma del naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 ha rivelato nuovi dettagli sul suo rapporto con il figlio.

Valerica ha sostenuto che Blind sarebbe un bugiardo che starebbe gettando fango sulla sua famiglia per puro interesse personale. Ha rivelato inoltre di aver sofferto per le parole dette dal figlio e che tutto ciò non fa altro che causarle altro dolore.

La signora Rujan ha rivelato di aver più volte richiesto un aiuto economico a Blind e che lui si sarebbe sempre rifiutato, affermando che con 600 euro la sua famiglia potrebbe vivere tranquillamente quando in realtà, oltre al secondo figlio minorenne, la donna deve accudire anche il cane del rapper.

Sempre secondo quanto rivelato nell’intervista, il rifiuto del ragazzo di dare una mano economicamente alla sua famiglia avrebbe infine convinto la madre a citarlo in tribunale.

Nella stessa intervista, Valerica ha anche spiegato di aver spesso visto suo figlio Blind vestire in abiti firmati, mentre invece lei e il fratello minore sarebbero costretti ad utilizzare abiti recuperati alla Caritas.

Le donna, oltre a rivelare di non vedere Blind da oltre un anno, ha poi aggiunto che il giovane non avrebbe più alcuna relazione nemmeno con il fratello e una delle sorelle, che non vede dallo scorso agosto, mentre invece con la seconda sorella, da lui spesso citata nei suoi racconti, non ci sarebbero rapporti da ormai tanti anni.

La signora Rujan ha proseguito rivelando: “Non risponde a nessun mio messaggio e pertanto mi sono rivolta addirittura a Maria De Filippi, per partecipare alla trasmissione C’è Posta per te e sperare così di riuscire a riallacciare il rapporto con lui”.

La mamma del naufrago ha poi rincarato la dose raccontando che quando è stata male di salute, Blind non si sarebbe mai recato in ospedale per farle visita, al contrario di quanto da lui dichiarato.

Valerica ha raccontato inoltre che a casa sua tutte le porte sarebbero state spaccate durante le sfuriate del rapper, il quale l’avrebbe anche più volte insultata e appellata con frasi molto volgari.

L’intervista si conclude con le seguenti parole: “Queste sono le vere cicatrici che mi porto dentro, perché a lui non è mai mancato nulla. Sta facendo di tutto per farmi avere un nuovo infarto”.