È ormai quasi giunta alla conclusione la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Soap opera italiana che va in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì alle ore 15.55. Le prossime che verranno trasmesse dal 18 al 22 aprile saranno ricche di suspense e avvincenti colpi di scena.

In particolare, Ferdinando Torrebruna dichiarerà i propri sentimenti a Ludovica Brancia di Montalto; la contessa Adelaide metterà suo cognato Umberto di fronte a un aut aut tra lei e Flora; Gemma Zanatta non rinuncerà al proposito di riconquistare il suo ex fidanzato Marco di Sant’Erasmo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 18 al 22 aprile: Flavia Brancia parte da sola per gli Stati Uniti

Flavia Brancia è sempre stata contraria alla relazione sentimentale di sua figlia con Marcello Barbieri. Per allontanare Ludovica dal giovane barista e farla avvicinare sempre di più a Ferdinando Torrebruna, ha mentito riguardo al suo stato di salute.

Flavia, con l’aiuto di Fiorenza, ha fatto credere a tutti di essere gravemente malata e di necessitare di un costoso intervento chirurgico al cuore per potersi salvare. Torrebruna, per questo motivo, si offre volontario per saldare il costo dell’operazione.

Quest’ultimo, infatti, nutre dei sentimenti per Ludovica e decide di dichiararsi a lei.

Nel frattempo, Ludovica continua ad avere dei fraintendimenti con Marcello, il suo fidanzato.

Barbieri vorrebbe lasciare il suo ruolo di vicedirettore del Circolo. Questa sua intenzione nasce da un senso di inadeguatezza: si sente sempre più fuori luogo; decide di confidarsi con Armando e, per il momento, di non dire ancora nulla a Ludovica.

Quest’ultima vorrebbe accompagnare la madre, per via dell’intervento, in America: questo è un problema per Flavia e Fiorenza, dal momento che Brancia non ha bisogno di alcuna operazione al cuore.

Per questo motivo, Flavia decide di recarsi da sola negli Stati Uniti: Ludovica lo scopre solo dopo che la madre è già partita.

Episodi dal 18 al 22 aprile de Il Paradiso delle Signore: Umberto si allontana da Flora

Flora vola con la fantasia e immagina che la storia con Umberto possa finalmente avere dei risvolti concreti e romantici.

Al contrario, il Commendatore vuole dimostrare ad Adelaide quanto tenga a lei; quest’ultima, infatti, ha assistito al bacio che Umberto e la giovane stilista del Paradiso si sono scambiati. Per tale ragione, Guarnieri tenta di recuperare il rapporto con la cognata.

Adelaide mette Umberto di fronte a un aut aut: l’uomo si trova a dover scegliere tra la contessa e Flora Gentile. Alla fine decide di allontanarsi dalla stilista.

Intanto, Flora riceve una telefonata inaspettata che potrebbe nuovamente cambiare il corso della sua vita: se optasse per questa strada, troverebbe una via di fuga dai suoi drammi sentimentali.

Per questo motivo, Flora inizia a vagliare l’ipotesi di lasciare Milano per tornare in America, dove ha ricevuto un’interessante proposta di lavoro. Decide di comunicare a Umberto la sua intenzione di lasciare l’Italia.

Gemma ignora gli avvertimenti della Contessa su Marco

Gemma non si arrende, è convinta di avere ancora delle chance con Marco di Sant’Erasmo e vuole riconquistarlo a tutti i costi.

Nel frattempo, Marco continua a fare delle avance a Stefania. Le scrive un biglietto: la aspetterà ogni sera, alle sette, in piazza. Nonostante l’evidente interesse del giovane Sant’Erasmo nei confronti di Stefania Colombo, Gemma è convinta del fatto che Marco tornerà presto da lei perché sono destinati a stare insieme.

Intanto, Gloria Moreau continua a sostenere sua figlia e la esorta a non rinunciare all’uomo che ama. Per tale ragione, Stefania decide di incontrare Marco: i due si scambiano un lungo ed appassionato bacio. La contessa Adelaide invece mette in guardia Gemma su suo nipote Marco, ma la giovane Zanatta non vuole sentire ragioni a riguardo: si ostina a non voler ascoltare ciò che la fa stare male.