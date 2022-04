L’avventura dei naufraghi all’Isola Dei Famosi 2022 continua tra mille difficoltà; la mancanza dai propri cari, l’assenza di cibo, il caldo, la lotta per la sopravvivenza e anche i furti di cocco. Nelle ultime ore è nato un nuovo litigio che ha visto protagonista Guendalina, la quale si è arrabbiata per la mancanza di cocco e ha protestato contro Roger e Blind. Durante la sua protesta è intervenuto Nicolas Vaporidis il quale, cercando di calmare le acque, ha solo peggiorato la situazione.

Guendalina si lamenta per il furto di cocchi, interviene Nicolas

All’Isola dei Famosi 2022, i naufraghi, qualche settimana fa, sono stati divisi in due squadre: quella di Cucaracha e quella dei Tiburon. Tra le due squadre non corre buon sangue; entrambe, infatti, combattono per la sopravvivenza e per arrivare infondo in questa avventura. Nelle ultime ore, un nuovo litigio è nato in Honduras quando Guendalina Tavassi si è accorta che Roger e Blind hanno preso alcuni cocchi appartenente alla squadra di Tavassi; la naufraga ha cercato inizialmente ad usare le buone maniere, cercando di dire a Blind e Roger di non toccare i cocchi, ma i due naufraghi hanno ignorato le lamentele della romana. A questo punto la donna ha alzato i toni dicendo: “Ragazzi sono i nostri i cocchi dietro lo scoglio, li mettevamo lì perché erano ancora verdi, sono i nostri!

Va bene, tanto ora vi mettono in punizione, perché non potete toccare le nostre cose. Io stasera non vi faccio cucinare con il nostro fuoco”. A questo punto Nicolas è intervenuto cercando di fare chiarezza parlando con i due colpevoli del furto, dicendo loro: “Roger e Blind quei cocchi sono i nostri, non è vostro quel territorio".

Tuttavia, mentre Nicolas parlava, Guendalina continuava a urlare contro gli altri due naufraghi, scatenando così il malumore dell'attore: "Per favore Guendalina fammi fare a me. Io non sono un moralista ma so che si può comunicare e non mi pare il caso che il cocco possa essere motivo di discussione. Non puoi rispondere sempre male a tutti, il tuo modo di parlare non è mai tranquillo.

Parti sempre come un toro”. A questo punto la discussione è andata avanti fin quando Licia, mortificata, è tornata indietro riportando i cocchi.

Gustavo commenta il ritiro di Jeremias dall'Isola

Nel corso dell'ultima puntata dell'Isola Dei Famosi, andata in onda lunedì 18 aprile 2022, Jeremias è uscito al televoto, sbarcando dunque su Playa Sgamada, dove ad attenderlo c'erano suo padre Gustavo e l'atleta Clemente Russo. Tuttavia, senza neanche pensarci due volte, Jeremias ha scelto di abbandonare il gioco e rientrare in Italia. A questa decisione, il padre ha commentato dicendo: "Rispetto la sua decisione, io posso farcela da solo, sono in grado di andare avanti senza di lui. Lo porto nella testa e dentro il cuore, sarei stato felice di continuare questo percorso con lui, ma sono felice che quando arriverà in Italia avrà una bella notizia per tutti voi".