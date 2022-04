Nella puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda lunedì 18 aprile, Jeremias Rodriguez ha deciso di abbandonare il gioco, nonostante Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria abbiano cercato di fargli cambiare idea. Il fratello di Belen è stato uno dei naufraghi in assoluto più criticati, insieme a Floriana Secondi. Ha deciso di interrompere la sua esperienza, scatenando anche la reazione del padre Gustavo, che ha voluto commentare questo suo abbandono in modo molto inaspettato.

Jeremias Rodriguez ha abbandonato l'Isola dei Famosi

Jeremias Rodriguez ha un carattere particolare ed è stato molto criticato durante la sua esperienza in questa edizione dell'Isola dei Famosi.

Il suo percorso non è stato semplice, ma al suo fianco c'è sempre stato il padre Gustavo, con cui ha fatto coppia durante la prima parte del reality. La conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria hanno tentato di convincerlo a non abbandonare il gioco, ma lui ha preso la sua decisione. Ha perso al televoto contro Estefania e Roger ma il programma gli ha dato la possibilità di rimanere in gioco su Playa Sgamada. Il fratello di Belen ha deciso di rifiutare. Non è mancata la reazione del papà Gustavo, che per alcune frasi ha sorpreso tutti.

Il commento di Gustavo

Gustavo Rodriguez ha commentato l'abbandono del figlio Jeremias, spiegando di rispettare la sua decisione e che in un certo senso se lo aspettava, perché lo aveva visto molto preoccupato.

L'uomo ha specificato che se la sua è stata una strategia, lui non se ne è mai reso conto. Gustavo ha stupito tutti dicendo che è in grado di andare "avanti da solo", perché lo ha fatto durante tutta la sua vita. Queste parole sono arrivate in modo inaspettato, visto che tutti conoscono la famiglia Rodriguez proprio per la loro unione speciale.

Il padre di Belen ha aggiunto che Jeremias non gli ha dato neanche modo di esprimere le sue emozioni e ha aggiunto che gli sarebbe piaciuto che rimanesse in gioco, perché si stavano divertendo ma che è felice per lui se troverà la felicità tornando in Italia.

La reazione di Cecilia Rodriguez

Anche la sorella Cecilia ha voluto commentare la decisione di Jeremias, spiegando che sicuramente lui ha capito che quello non era il posto giusto per lui.

"Sono fiera di quello che ha deciso di fare in diretta", ha spiegato Cecilia Rodriguez, sottolineando che suo fratello è un'anima rara, una bella persona, che spesso pensa in modo diverso rispetto agli altre. Secondo lei, ha deciso di rientrare per tornare dalle persone che gli mancavano in Italia e perché non si sentiva più a suo agio sull'isola. "Tutti noi lo aspettiamo" ha concluso Cecilia.