Jessica Selassié e Lulù Selassié, nel corso del GFVip 6, hanno dimostrato di avere un carattere completamente differente. Stando ad una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, le sorelle avrebbero avuto una discussione piuttosto animata mentre erano dal parrucchiere. A causa della lite, le due congiunte non si sarebbero parlate per una settimana.

Il rumor

La blogger Marzano ha ricevuto una segnalazione sulle principesse Selassié. Scendendo nel dettaglio, una ragazza ha riferito a Deianira di avere incontrato Jessica e Lulù dal parrucchiere.

Tra una chiacchiera e l'altra, le due sorelle avrebbero iniziato a discutere: "Lulù offendeva sua sorella Jessica".

Stando al racconto della ragazza, la vicenda non si sarebbe conclusa in breve: "Per una settimana non si sono parlate".

I motivi per la quale le due sorelle avrebbe litigato sarebbero legati alla decisione di Lulù di bloccare, su Instagram, il papà di Manuel Bortuzzo. La fonte della segnalazione avrebbe spiegato a Marzano che la più grande delle sorelle Selassié avrebbe cercato in tutti i modi di far ragionare la 23enne.

Il precedente

Nei giorni scorsi, si è parlato di una presunta crisi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Lo sportivo era stato avvistato in varie occasioni senza la sua dolce metà. Inoltre, su Instagram, Franco Bortuzzo - papà di Manuel - aveva smesso di seguire la nuora. A finire nel mirino del signor Franco, anche Clarissa Selassié.

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, la 23enne ha fatto chiarezza. In primis, la principessa ha precisato che non c'è nessuna crisi tra lei e il suo fidanzato. Poi, ha confermato di avere bloccato insieme alla sorella minore il papà di Manuel Bortuzzo.

Il motivo? Lulù ha confidato che tra lei e il signor Franco ci sono delle divergenze che non riescono ad appianare.

Sebbene la 23enne abbia cercato di essere amichevole con il papà del suo compagno, quest'ultimo avrebbe mostrato un atteggiamento di chiusura. A tal proposito, Lulù ha riferito che non bisogna per forza andare d'accordo con le persone se non c'è feeling.

La reazione del web

In principio, i fan di Lulù e Manuel pensavano che si trattasse di uno scherzo tra la 23enne e il signor Franco Bortuzzo.

Clarissa, infatti, ha cominciato a seguire la "iena" Nicolò De Vitiis, artefice degli scherzi ad opera de Le Iene.

In realtà, non c'entra nulla il like reciproco su Instagram.

L'intervista di Lulù non ha lasciato dubbi: tra lei e il signor Franco non c'è intesa. La stessa principessa ha confidato di essere dispiaciuta per la situazione che si è venuta a creare con la famiglia Bortuzzo. Tuttavia, la ragazza ci ha tenuto ha precisare che tra lei e Manuel non c'è alcun problema. Anzi, la coppia pensa di mettere su famiglia.