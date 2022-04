Sono settimane che sul web non si parla d'altro che di un'ex coppia di U&D che sembrerebbe pronta a riprovarci dopo anni di gelo. Da quando Riccardo Guarnieri ha rimesso piede negli studi del dating-show, in tanti stanno spingendo affinché torni insieme ad Ida Platano. Secondo l'influencer Amedeo Venza, però, i due si sentirebbero al telefono da mesi ma il ritorno di fiamma avverrà davanti alle telecamere solo per portare avanti un "business" che entrambi sfruttano da anni.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Mentre su Canale 5 venivano trasmesse le puntate di U&D in cui Riccardo e Ida erano protagonisti di numerosi balli a centro studio, Amedeo Venza condivideva con i propri follower di Instagram un'indiscrezione che lui stesso ha definito "bomba".

Stando alle voci che sono arrivate all'orecchio del pugliese, la dama e il cavaliere del Trono Over si starebbero riavvicinando con un obiettivo ben preciso, che non è il sentimento che li lega e che non si è mai spento dopo la rottura.

"Riccardo e Ida si sentivano già in questi mesi. Messaggi e brevi chiamate che non hanno fruttato un reale ritorno di fiamma", ha riportato l'influencer nello sfogo social che i siti di Gossip stanno condividendo giovedì 14 aprile.

Sempre secondo l'informato esperto di gossip, tra Guarnieri e Platano ci sarebbero stati dei contatti telefonici precedenti al rientro dell'uomo nel cast del dating-show, che è avvenuto solo un paio di settimane fa.

L'obiettivo di Guarnieri e Platano a U&D

"Un reale riavvicinamento non c'è stato perché senza telecamere non si fa nulla", ha proseguito Venza nella storia di Instagram con la quale ha svelato un presunto scambio di messaggi e chiamate tra Ida e Riccardo nel recente passato.

L'influencer, poi, ha parlato del motivo che avrebbe spinto Guarnieri a tornare nel cast ufficiale di U&D dopo un anno d'assenza: "Si è ripresentato in trasmissione con la farsa del rimettersi in gioco, invece il suo vero intento è un altro".

"Lui vuole tornare con Ida per riprendere quel business che avevano lasciato", ha concluso l'informato Amedeo sui social network.

Stando a questo gossip, dunque, Platano e Guarnieri starebbero omettendo di aver avuto dei contatti telefonici prima che lui rientrasse nel programma di Canale 5: a detta di entrambi, invece, non si sentivano da più di un anno e anche per questo oggi il cavaliere vorrebbe avere il tempo di chiacchierare un po' con la ex fidanzata.

L'affondo di Tina negli studi di U&D

Prima che Amedeo Venza tuonasse contro Ida e Riccardo sui social network, su Canale 5 è stata Tina a mettere in dubbio la sincerità dei due nel corso della puntata di U&D che è andata in onda il 14 aprile.

Dopo aver commentato la scelta di Guarnieri di chiudere con Gloria dopo un paio di piacevoli uscite, la bionda opinionista ha punzecchiato il cavaliere dicendo: "Ma tra te e lei è successo qualcosa di più? Mi sembra strano che pianga per una conoscenza così breve e per qualche bacio".

Visto la reticenza del pugliese nel riallacciare la frequentazione con la dama, Cipollari ha continuato a provocare il pugliese chiedendogli: "Ma sei tornato per rimetterti con Ida?

Balli solo con lei e ora ci vuoi pure chiacchierare".

"Avete avuto tanto tempo per ritornare insieme e guarda caso solo adesso vi state riavvicinando, dopo che tu sei rientrato nel programma", ha aggiunto la collega di Gianni tra gli applausi del pubblico presente.

Riccardo ha cercato di smentire Tina sostenendo che non è tornato per dare un'altra possibilità al rapporto con Ida, ma la sensazione che hanno la maggior parte dei fan di U&D è che questo ritorno di fiamma ci sarà e anche a breve.