Nei giorni scorsi è stata registrata la finale de La Pupa e il Secchione. Su Twitter, l'account “Edosenzaemoji“ ha fornito alcune anticipazioni relative alla puntata in onda su Italia 1 martedì 3 maggio. Stando a quanto riportato Soleil Sorge avrebbe avuto una discussione accesa con la coppia formata da Mila Suarez e Gianmarco Onestini.

Lo scontro

La finale de La Pupa e il Secchione verrà trasmessa su Italia1 il prossimo martedì 3 maggio. Stando agli spoiler in studio ci sarebbe stato un botta e risposta al vetriolo tra un membro della giuria e una coppia: "Soleil Sorge ha completamente demolito Mila e Gianmarco".

Da quanto si apprende, il pubblico presente in studio avrebbe cominciato a inveire contro la coppia in gara e a fischiare all'indirizzo della modella marocchina.

L'atteggiamento del pubblico in studio verso la "Pupa" non sarebbe piaciuto ad Antonella Elia, la quale avrebbe sostenuto che non è giusto avere un accanimento simile nei confronti di una concorrente.

La discussione tra la coppia in gara e la influencer italo-americana sarebbe scaturita dal voto zero assegnato da Soleil durante una prova.

I presunti motivi dell'astio tra Soleil-Mila-Gianmarco

Tra Soleil Sorge, Mila Suarez e Gianmarco Onestini da tempo non ci sono buoni rapporti. Già in alcuni momenti di questa edizione de La Pupa e il Secchione, tra la giurata e la modella ci sono già stati dei piccoli scontri: la concorrente ha anche sostenuto che la giurata non avrebbe mai digerito di essere stata "mollata" da Alex Belli all'ultimo GF Vip.

Tra Soleil e Gianmarco invece, c'è una questione legata al passato. Infatti Soleil in passato è stata fidanzata con Luca Onestini (fratello di Gianmarco). Mentre Luca era al GFVip, Sorge tradì il compagno con l'altro tronista di Uomini e Donne. A rivelare il tradimento al gieffino, fu proprio il fratello Gianmarco.

Elena Morali avrebbe ricevuto la proposta di nozze

Le anticipazioni fornite dall'account “Edosenzaemoji“ su Twitter, riguardano anche Elena Morali. Secondo quanto riportato la "Pupa" avrebbe ricevuto la proposta di nozze dal suo fidanzato Luigi Mario Favoloso: la coppia ha una relazione da qualche anno e i due si sono già sposati due volte all'estero, ma il matrimonio in Italia non risulta essere formalmente valido.

Elena Morali è entrata al Reality Show in corso d'opera (al posto di Flavia Vento che si era ritirata dal gioco per motivi personali): secondo alcune indiscrezioni, Favoloso non avrebbe gradito la partecipazione della fidanzata a La Pupa e il Secchione.