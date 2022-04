Le nuove puntate di Uomini e donne in onda nei prossimi giorni su Canale 5, riserveranno diverse sorprese. Diego Tavani pare aver trovato la donna giusta per lui e deciderà di uscire dal programma con Aneta. Ci saranno alcune novità anche per Gemma Galgani che inizierà una frequentazione con Giacomo. Riccardo, invece, chiuderà con Maria Grazia.

Diego e Aneta escono insieme da Uomini e donne

Nuove anticipazioni su quanto andrà in onda nei prossimi giorni di Canale 5, giungono dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Le ultime due registrazioni, tenutesi il 22 e il 23 aprile, riportano vare novità soprattutto riguardo al Trono Over.

Dopo tante liti e discussioni, finalmente si tornerà a parlare di amore e sentimenti, visto che Diego Tavani e Aneta decideranno di uscire insieme da Uomini e donne. I due si stanno frequentando da qualche settimana ed evidentemente qualcosa è scattato tra loro. Pertanto decideranno di continuare a conoscersi meglio lontano dai riflettori. Non è emerso se ci sarà la classica "cascata di petali rossi" per loro e quindi bisognerà attendere la messa in onda della puntata per scoprirlo.

Gemma torna al centro dello studio di U&D con Giacomo

Rimarrà ancora in studio invece Gemma Galgani, ormai da 12 anni presente a Uomini e donne alla ricerca del suo "Principe azzurro".

Dopo settimane in cui non si è parlato di lei, nelle nuove puntate di U&D la dama finalmente tornerà al centro dello studio di Maria De Filippi per raccontare come sta andando la sua nuova conoscenza con Giacomo.

Sarà la volta buona per la 72enne di Torino? Dalle anticipazioni pare che questa frequentazione stia andando piuttosto bene, ma non si hanno molti dettagli al riguardo.

Nelle prossime puntate di Uomini e donne Riccardo chiude la conoscenza con Maria Grazia e torna single

Dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che è già stato registrato, si apprende che Tina Cipollari esorterà Riccardo Guarnieri a non invitare più la sua ex Ida Platano a ballare.

Non è ancora chiaro se il cavaliere accoglierà questo invito.

Si apprende invece che Riccardo chiuderà la conoscenza con Maria Grazia. Dunque il pugliese, sarà di nuovo single.

Nel frattempo la sua ex Ida accetterà di conoscere un cavaliere giunto appositamente per lei. Non è ancora noto come proseguirà questa frequentazione, visto che la dama bresciana è risultata essere assente nell'ultima registrazione di Uomini e donne.