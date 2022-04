Andrà in onda il 3 maggio su Italia 1 la puntata finale de La Pupa e il Secchione Show che ha visto per il primo anno Barbara D'Urso al timone. Lo show si avvicina sempre più alla propria conclusione e, secondo le indiscrezioni che circolano sul web in queste ore, per l'ultimo appuntamento i telespettatori dovranno aspettarsi diversi colpi di scena.

Maria Laura e il suo secchione avrebbero trionfato

Fermo restando che tutte le news sulla registrazione dell'ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show provengono da quanto hanno riportato sui social coloro i quali erano presenti in studio, gli ingredienti per tenere il pubblico di Italia 1 "incollato allo schermo" nella serata del 3 maggio paiono esserci tutti.

Secondo il portale Blogtivvu si sarebbe consumato un epico scontro tra la giurata Soleil Sorge e la pupa Mila legata al secchione Gianmarco Onestini. Tra i tre non c'è mai stata simpatia per via dei propri trascorsi sentimentali e il pubblico stavolta si sarebbe schierato dalla parte dell'italo-americana, fischiando invece la giovane Suarez, in soccorso della quale sarebbe arrivata Antonella Elia che non avrebbe approvato tale accanimento.

Questo siparietto non è stato l'unico di cui si sarebbero resi protagonisti i membri della giuria: infatti, tutti e tre si sarebbero esibiti singolarmente, cantando e ballando.

Sempre dalle anticipazioni riportate anche da Deianira Marzano si apprende che la vincitrice dell'edizione 2022 dello show sarebbe Maria Laura De Vitis, ex di Paolo Brosio, con il suo secchione.

La romantica proposta di Luigi a Elena

Si tratta sempre di informazioni da prendere con le pinze in attesa cha la puntata sia mandata in onda, ma al momento gli spoiler relativi alla finale concordano su un punto: ci dovrebbe essere una proposta di nozze.

In particolare, Barbara D'Urso avrebbe fatto un "colpaccio" portando negli studi del programma Luigi Mario Favoloso, imprenditore ex fidanzato di Nina Moric.

Favoloso avrebbe fatto una sorpresa indimenticabile a Elena Morali, la sua compagna: la pupa avrebbe ricevuto la proposta di nozze.

In realtà, i due si sono già sposati all'estero per due volte. La prima volta i due si sono giurati amore eterno a Zanzibar e poi in occasione del loro anniversario si sono rinnovati le promesse alle Maldive, ma tali cerimonie non hanno valore legale anche in Italia. Adesso invece ci sarebbe l'occasione giusta per rendere il tutto ufficiale.