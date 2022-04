Mercoledì 6 aprile, su Italia1, c'è stata una nuova puntata de Le Iene. Durante la messa in onda dello show, Belen Rodriguez per annunciare la presenza di Soleil Sorge nella prossima puntata si è lasciata andare ad una frase sul poliamore. Tale affermazione ha mandato su tutte le furie i fan della 27enne italo-americana, tanto che alcuni si sono scagliati contro la showgirl sudamericana.

L'accaduto

Soleil Sorge è stata "vittima" di uno scherzo de Le Iene. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 e attuale giudice de La Pupa e il Secchione Show è stata accusata di una truffa di circa 5 milioni di euro.

Per annunciare la presenza della influencer nella prossima puntata dello show, Belen Rodriguez ha chiosato: "Sei grandissima, ti aspettiamo". Teo Mammuccari ha ironizzato su una ipotetica sostituizione di Belen con Soleil. La 37enne sudamericana con ironia ha spiegato che Teo potrebbe essere affiancato alla conduzione da entrambe le presenze femminili.

A quel punto Belen Rodriguez ha punzecchiato Sorge: "Sai che a lei piace il poliamore, la poligamia?" La stessa conduttrice ha menzionato quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip 6, tra Soleil-Alex Belli e Delia Duran: "Facevano delle cose..."

La reazione dei fan di Sorge

La frase di Belen Rodriguez non è passata inosservata ai fan di Soleil Sorge.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno attaccato duramente la conduttrice sudamericana: "Sciacquati la bocca quando parli di Soleil". Un altro telespettatore ha fatto notare che l'ex gieffina non ha mai dichiarato di essere a favore dell'amore libero, anzi, la 27enne ha sempre detto di non voler andare oltre per rispetto a Delia Duran e ad un fidanzato che aveva lontano dai riflettori.

Tra le critiche ricevute dalla più grande di casa Rodriguez, un utente ha fatto notare che le frasi ironiche della 37enne non fanno ridere nessuno. Infine, un telespettatore ha sostenuto che Belen Rodriguez sia l'ultima che debba parlare vista la tormentata situazione sentimentale.

Soleil attacca Alex Belli in un fuori onda

A proposito della 27enne italo-americana, Soleil Sorge in un fuori onda de Le Iene si è scagliata contro Alex Belli.

Durante lo scherzo, la "iena" Nicolò De Vitiis ha chiesto alla influencer se era già stata registrata la puntata de La Pupa e il Secchione Show in cui era presente l'ex attore di Centovetrine come "Pupo per una sera".

Soleil stanca di trovare sulla sua strada il 38enne di Parma ha sbottato: "Proprio non ne posso più di questo soggetto". Sorge non credeva di essere stata ripresa dalle telecamere, ma in realtà il suo sfogo è andato in onda su Italia 1. Al momento Belli ha preferito non rispondere alla frecciatina dell'ex amica-artistica.