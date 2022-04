Il Paradiso delle signore 7 potrebbe fare da spartiacque nella storia d'amore tra Marta e Vittorio, la coppia per eccellenza di questa soap opera.

I due, per diverso tempo, hanno tenuto banco con il racconto delle loro vicende sentimentali, fino ad arrivare al punto in cui Marta ha scelto di lasciare Vittorio per trasferirsi in America e intraprendere un nuovo percorso lavorativo.

Da quel momento in poi, le loro strade si sono interrotte definitivamente e non c'è stato più alcun ritorno di fiamma. Così, in vista delle riprese della settima stagione, potrebbe venir fuori che Marta Guarnieri ha un nuovo amore.

Marta e Vittorio: i fan sognano ancora il ritorno di fiamma ne Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, i telespettatori e fan de Il Paradiso delle Signore sono rimasti a dir poco sconvolti e spiazzati dall'addio che c'è stato tra Marta e Vittorio.

Quella che sembrava essere una delle coppie più affiatate di questa seguitissima soap opera del pomeriggio, a mano a mano ha cominciato a mostrare segnali di cedimento, fino ad arrivare al punto in cui hanno intrapreso due strade completamente differenti.

Marta potrebbe chiedere il divorzio a Vittorio ne Il Paradiso delle signore 7

Marta ha deciso di trasferirsi stabilmente in America, dove ha iniziato un nuovo percorso professionale, lasciando Vittorio da solo alla guida del grande magazzino, dove è costretto a far fronte alle minacce di Dante Romagnoli, sempre più pericoloso.

Ma cosa succederà in vista della settima stagione? I fan de Il Paradiso delle signore continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra Marta e Vittorio anche se, in una recente intervista, l'attore Alessandro Tersigni, ha svelato un retroscena che non è passato inosservato.

Parlando del legame tra Marta e Vittorio, Tersigni ha parlato per la prima volta di "divorzio" tra i due protagonisti della soap e, tutto ciò, potrebbe accadere proprio nel corso della settima stagione.

Marta ha già un nuovo amore e chiude con Vittorio ne Il Paradiso 7?

Vittorio Conti, infatti, continuerà a essere uno dei protagonisti principali della seguitissima soap del primo pomeriggio di Rai 1 e, proprio nelle nuove puntate che verranno girate a partire da fine maggio, per lui potrebbe arrivare una "brutta notizia" da parte di Marta.

Non si esclude, infatti, che la figlia del commendatore Guarnieri possa avere un nuovo amore, conosciuto proprio in America, dove ormai soggiorna e risiede da più di un anno.

Marta, alla luce di questo nuovo amore che avrebbe negli Stati Uniti, potrebbe far avanzare a Vittorio la richiesta di divorzio, con la quale mettere definitivamente la parola "fine" al loro matrimonio.