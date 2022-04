Cambio programmazione per L'Isola dei famosi 2022, il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Vladimir Luxuria e Nicola Savino nei panni di opinionisti.

Le novità riguarderanno la messa in onda del reality show che, alla luce di una buona media di spettatori registrata nel corso di queste settimane di messa in onda su Canale 5, è stato allungato fino a fine giugno 2022, quando andrà in onda la finalissima.

Cambio programmazione L'Isola dei famosi 2022: Mediaset allunga il reality

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de L'Isola dei Famosi 2022 rivelano che la sedicesima edizione del reality show non chiuderà i battenti a fine maggio, così come era previsto in un primo momento.

Secondo i retroscena riportati da Tvblog, in casa Mediaset hanno scelto di prolungare la messa in onda del reality show e, di conseguenza, di far slittare anche la data della finalissima.

In un primo momento, infatti, il gran finale di questa Isola dei famosi era fissato per il 23 maggio, giorno in cui sarebbe stato proclamato il trionfatore assoluto.

Slitta la finale de L'Isola dei famosi 2022: il reality show in onda fino a giugno

Alla fine, però, non sarà così: complice i buoni risultati d'ascolto registrati nel corso di queste prime settimane di programmazione su Canale 5, si è optato per un cambio palinsesto.

La finalissima del reality show condotto da Ilary Blasi è stata spostata al prossimo 27 giugno 2022: è questa la data in cui calerà il sipario su L'Isola dei famosi 2022.

Una promozione sul campo per questa Isola dei famosi che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 ancora per due mesi abbondanti. Un po' come era già successo al Grande Fratello Vip 6, anche questo reality show godrà del beneficio del prolungamento, con la finale che passa a fine giugno.

Buoni ascolti per la nuova Isola dei famosi di Ilary Blasi

Data questa novità legata alla programmazione dell'Isola 2022, non si esclude che nel corso delle prossime puntate di messa in onda dello show possano esserci nuovi concorrenti pronti a sbarcare in Honduras e mettersi in gioco per cercare di superare la lotta alla sopravvivenza.

In attesa di scoprire se ci saranno nuovi naufraghi, la media di ascolti delle prime puntate trasmessa di lunedì sera risulta essere di circa tre milioni di fedelissimi spettatori a settimana, con uno share che tocca la soglia del 20%.

Meno fortunate, invece, le puntate del giovedì, che in queste settimane hanno raggiunto una media di circa 2,4 milioni, con uno share compreso tra il 16 e il 17%.