Mara Venier mette in imbarazzo Raoul Bova durante 'intervista realizzata in diretta tv a Domenica In. Nea puntata del talk show domenicale di Rai 1, del 24 aprile, la conduttrice veneta ha intervistato l'attore Raoul Bova, che da quest'anno è il nuovo protagonista di Don Matteo 13, la serie dei record in onda il giovedì sera su Rai 1.

A un certo punto però, dopo essersi cimentata in un balletto in studio, Mara Venier ha chiesto a Bova di poggiare la mano sul suo petto, per fargli sentire quanto fosse accelerato il battito del suo cuore.

Un gesto che ha imbarazzato l'attore e che ha alimentato un bel po' di polemiche tra i fan della trasmissione, i quali hanno puntato il dito anche contro la gestione dell'intervista da parte della "zia Mara".

Raoul Bova imbarazzato da Mara Venier a Domenica In

Nel dettaglio, Raoul Bova è stato accolto in studio sulle note dell'Orchestra Casadei, dove si è cimentato in un balletto insieme alla conduttrice veneta.

Al termine di questa performance in diretta tv, Mara Venier ha chiesto qualche secondo per riprendere fiato e nel frattempo ha chiesto a Raoul Bova di poggiare la mano sul petto per fargli sentire quanto fosse accelerato il battito.

In un primo momento il nuovo protagonista di Don Matteo 13 ha provato a tirarsi indietro alle richieste della conduttrice, visibilmente imbarazzato da quello che sarebbe successo, ma Mara Venier non ha "accolto" la sua richiesta.

Imbarazzo in diretta tv a Domenica In

La padrona di casa di Domenica In, infatti, ha insistito al punto che Bova non ha potuto sottrarsi alla richiesta e alla fine ha poggiato per davvero la mano sul petto della conduttrice.

"Senti, senti. Com'è?" continuava a ripetere la padrona di casa di Domenica In mentre Raoul Bova testava la situazione.

"Grande", ha risposto l'attore a tratti imbarazzato che con questa battuta ha cercato di venir fuori da questo siparietto creato in diretta tv.

Sta di fatto che il modo di fare della conduttrice veneta nei confronti di Bova, e anche il modo in cui ha portato avanti questa intervista, ha alimentato non poche polemiche tra i fan social.

Polemiche e critiche web su Mara Venier: 'Sembra Barbara d'Urso'

In tantissimi hanno puntato il dito contro Mara Venier e il suo modo di fare le interviste un po' troppo autoreferenziale.

"Mara intervista gli ospiti per parlare di sé. Praticamente ogni ospite deve ricordare un episodio di Domenica In di almeno vent'anni fa" ha sentenziato un telespettatore commentando l'intervista di oggi a Raoul Bova.

"Ormai Mara Venier sempre più auto celebrativa, sembra Barbara d'Urso", ha sbottato un altro fan che si è cimentato nel confronto tra la conduttrice veneta e la presentatrice napoletana di casa Mediaset.