Lunedì 4 aprile torna in prima serata alle 21:25 su Rai 1, la serie televisiva italiana Nero a metà con la sua terza stagione. Dunque, la fiction poliziesca con protagonista Claudio Amendola tornerà questa sera con nuove avvincenti avventure e terrà compagnia ai telespettatori per sei lunedì consecutivi fino al 9 maggio. Entrando nello specifico della trama della terza stagione, quest'ultima sarà incentrata principalmente sulla scomparsa di Clara, l'ex moglie di Carlo Guerrieri e madre di Alba. In particolare, la donna nel giorno in cui uscirà dal carcere farà perdere le sue tracce e la figlia si spaventerà tantissimo.

Allo stesso tempo però, Carlo non si fiderà più della sua ex e penserà che sia scappata lei di sua volontà. Proprio per questo motivo, il protagonista interpretato da Claudio Amendola deciderà di indagare su Clara.

Clara sparirà nel nulla e Carlo inizierà ad indagare sulla sua ex moglie

Nella prima puntata della terza stagione che andrà in onda lunedì 4 aprile su Rai 1, Clara, la prima moglie di Carlo, sparirà nel nulla nel giorno in cui verrà scarcerata dal carcere nel quale stava scontando la sua pena.

Facendo un passo indietro nella trama, il finale della seconda stagione di Nero a metà si era concluso con Clara che aveva fatto il suo ritorno nella città di Roma per rivedere sua figlia Alba. Poi però la donna in questa circostanza è stata arrestata per un delitto commesso tanti anni prima.

Invece, la terza stagione inizierà con Clara che farà perdere le sua tracce e farà preoccupare tantissimo sua figlia. Allo stesso tempo però, Carlo non si fiderà più della sua ex moglie e per questo motivo inizierà ad indagare per capire cosa potrebbe essere successo e se è sparita di sua spontanea volontà.

Alba sarà convinta che sua madre sia stata rapita

Inoltre, questa scomparsa improvvisa di Clara sconvolgerà del tutto anche gli equilibri padre-figlia tra Carlo ed Alba. Infatti, Guerrieri non crederà affatto al pentimento della sua ex coniuge e addirittura l'uomo arriverà a pensare che la donna sia fuggita di sua spontanea volontà.

Alba però non sarà per niente d'accordo con il padre, e sarà convinta che la madre sia stata invece rapita. Proprio per questo motivo, la ragazza farà di tutti per capire chi possa aver rapito sua madre. Alba inoltre verrà aiutata in queste indagini dall'ispettore Malik Soprani. In particolare, quest'ultimo non condividerà affatto le teorie di Carlo e sarà convinto che Clara sia rimasta coinvolta in qualche guaio più grande di lei.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva della terza stagione per scoprire ulteriori novità su Nero a metà.