Alberto "Albe" La Malfa è un allievo della ventunesima edizione di Amici che concorre come cantante nel team di Anna Pettinelli. All'interno della scuola ha fatto parlare di sé anche per la storia d'amore con l'allieva ballerina Serena Carella e anche per la crisi, ormai superata, dovuta ai paragoni che sono stati fatti dopo l'ingresso al talent a causa della somiglianza fisica con Sangiovanni.

Albe: sommario

Qual è il vero nome di Albe? Carta d’identità

Quando ha esordito Albe nel mondo della musica?

Chi è la fidanzata di Albe?

Albe su Instagram

Allievo della scuola di Amici 21

Albe, il paragone con Sangiovanni e altre curiosità

Il video dei baci tra Albe e Serena

Nome e cognome: Alberto La Malfa

Luogo di nascita: Alfianello (Brescia)

Data di nascita: informazione non disponibile

Età: 22 anni

Peso: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Professione: cantante

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Curiosità: è molto legato a un pupazzo a forma di coccodrillo che gli ha regalato il padre

Albe inizia a coltivare la passione per la musica fin da piccolo grazie al padre che suona la chitarra.

Per questo motivo decide di frequentare una scuola di canto, ma anche di destreggiarsi dietro una consolle, talento che lo porta a esibirsi nelle discoteche del bresciano.

Inizia a scrivere canzoni durante la pandemia e i vari lockdown, tra i suoi primi pezzi pubblicati c'è Brividi, ma è con Mille Voci che Anna Pettinelli decide di assegnargli un banco ad Amici.

Entra nella scuola durante la prima puntata del 19 settembre 2021 e, sempre grazie ad Anna Pettinelli, Albe farà parte del cast del serale, in onda su Canale 5 dal 19 marzo.

La rottura con Giulia dopo l'ingresso ad Amici: Albe entra nella scuola fidanzato con Giulia, ma alla fine di ottobre viene mandato in onda un bacio tra Albe e Serena, allieva ballerina del talent. La reazione della fidanzata non si fa attendere, infatti su Instagram dichiara: "Sono stata lasciata quattro giorni prima che uscissero le anticipazioni del bacio con Serena. Ho scoperto la verità solo tramite le anticipazioni, in quanto la motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi per dedicarsi alla sua musica e che se fosse stato qua con me non mi avrebbe mai lasciata. Non mi sarei mai aspettata che il vero motivo non fosse questo".

La storia d'amore con Serena: la storia tra i due viene ufficializzata durante la puntata del 24 ottobre 2021, quando viene mandato in onda il primo bacio tra Albe e Serena. I due stanno tutt'ora insieme.

Albe ha un profilo Instagram seguito da 105.000 follower.

La gallery propone pochi post, circa 22, in cui il cantante narra il suo percorso musicale: dalla pubblicazione del singolo Brividi, fino all'accesso al serale di Amici.

Albe entra ad Amici il 19 settembre 2021. Il percorso all'interno della scuola va avanti tra alti e bassi e Albe spesso rischia l'eliminazione.

Le preoccupazioni non sono mancate nemmeno nella sua storia d'amore, infatti Albe è stato in pensiero per un malore di Serena e i fan hanno sospettato che la ragazza potesse essere incinta.

Nonostante tutto, Albe riesce a ottenere l'accesso al serale durante la registrazione del 26 febbraio.

Di seguito i principali episodi della sua avventura all’interno della scuola:

Albe si fidanza con Serena : è la fine di ottobre e Albe dichiara il suo amore a Serena dicendole "mi dai serenità, mi piace averti vicino".

: è la fine di ottobre e Albe dichiara il suo amore a Serena dicendole "mi dai serenità, mi piace averti vicino". Un ammiratore segreto "si intromette" tra Albe e Serena: tra i due è amore, ma durante la puntata del 10 novembre Maria De Filippi propone "Il gioco della verità", dove gli allievi possono rivelare un segreto nascondendosi dietro l'anonimato. In quell'occasione un allievo ammette l'interesse per Serena, puntualizzando di non essersi mai fatto avanti per rispetto di Albe.

tra i due è amore, ma durante la puntata del 10 novembre Maria De Filippi propone "Il gioco della verità", dove gli allievi possono rivelare un segreto nascondendosi dietro l'anonimato. In quell'occasione un allievo ammette l'interesse per Serena, puntualizzando di non essersi mai fatto avanti per rispetto di Albe. Maria De Filippi e la ramanzina ad Albe : Anna Pettinelli ha un rapporto un po' burrascoso con Lda e alcune frecciatine durante una canzone la fanno infuriare, al punto che come voto gli dà zero, facendolo finire in sfida. Albe si propone per sostituirlo, non aspettandosi una reazione della conduttrice del talent. Infatti Maria De Filippi riprende Albe, in quanto con la sua proposta sembrerebbe andare contro il giudizio dell'insegnante di canto.

: Anna Pettinelli ha un rapporto un po' burrascoso con Lda e alcune frecciatine durante una canzone la fanno infuriare, al punto che come voto gli dà zero, facendolo finire in sfida. Albe si propone per sostituirlo, non aspettandosi una reazione della conduttrice del talent. Infatti Maria De Filippi riprende Albe, in quanto con la sua proposta sembrerebbe andare contro il giudizio dell'insegnante di canto. Albe passa al serale: durante la puntata del 27 febbraio Albe passa al serale, in quanto la prof Pettinelli lo ritiene idoneo per questa fase.

Albe, dopo l'ingresso ad Amici, viene paragonato spesso a Sangiovanni per la somiglianza fisica e la cosa lo fa sentire un po' a disagio.

Per questo motivo Albe si confronta telefonicamente con Sangiovanni, che gli consiglia di staccarsi da tutto ciò che gli sta attorno e di concentrarsi sul suo percorso.

Albe ha ammesso di aver avuto un blocco e di non essere riuscito a scrivere per un periodo di tempo: "Ho sentito un vuoto, colmato solo da un paio di frasi sparse per le note del telefono; era frustrante e non capivo perché".

Albe e Serena sono la prima coppia ufficiale di Amici 21 e, durante una puntata dello speciale della domenica, Maria De Filippi decide di "celebrare" questo amore proponendo un video con una carrellata di baci tra i due ragazzi.