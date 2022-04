La fiction Noi, con protagonista Lino Guanciale, giunge al termine. Le anticipazioni rivelano che domenica 10 aprile andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa prima stagione.

I colpi di scena non mancheranno: le condizioni di salute di Mimmo, ad esempio, andranno incontro ad un netto peggioramento.

Spazio anche alle vicende di Pietro e Rebecca, che si ritroveranno ad affrontare un periodo di profonda crisi di coppia.

Anticipazioni sesta e ultima puntata Noi: Mimmo si aggrava

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la sesta e ultima puntata di Noi che sarà trasmessa domenica 10 aprile in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Napoli", si assisterà ad un peggioramento delle condizioni di salute di Mimmo.

Proprio per questo motivo, Daniele deciderà di riportarlo di nuovo a Napoli, nella sua città natale.

In questo modo, infatti, Mimmo potrà rivedere i suoi affetti, i luoghi che hanno caratterizzato la sua vita e anche la musica che lo ha accompagnato in tutti questi anni. Un vero e proprio viaggio nel tempo, carico di commozione per Mimmo, ormai in fin di vita.

Cate e Teo rallentano i preparativi per le nozze

Occhi puntati anche su Cate e Teo: gli spoiler della sesta puntata rivelano che i due saranno sempre convinti di voler convolare a nozze insieme, anche se in questo momento decideranno di rallentare un po' con i preparativi.

Sono successe diverse cose nelle loro vite e, per questo motivo, vorranno avere un po' di riposo e di tranquillità.

A seguire, poi, andrà in onda il secondo episodio di questa sesta e ultima puntata di Noi, dal titolo "La Luna".

Le anticipazioni della fiction rivelano che si tornerà agli anni '80 e a quel primo incontro tra Pietro e Rebecca, durante il quale si innamorarono a prima vista.

Pietro e Rebecca in crisi: anticipazioni Noi ultima puntata

A distanza di anni da quel primo fatidico incontro, Pietro e Rebecca sono ancora insieme: lei è tornata a cantare, ma molte cose sono cambiate.

Le cose tra i due, infatti, non sembrano andare per il meglio: le anticipazioni dell'ultima puntata, rivelano che dopo vent'anni, Pietro e Rebecca si ritroveranno in piena crisi.

Riusciranno ad affrontarla senza perdersi?

In attesa di vedere in onda la sesta e ultima puntata di Noi trasmessa questa domenica 10 aprile in prima visione assoluta Rai, resta da capire se ci sarà una seconda stagione.

Ascolti bassi per la fiction Noi con Lino Guanciale: la Rai tace sulla seconda stagione

Al momento, infatti, non vi sono ancora notizie certe da parte della Rai sul futuro di questa serie che, durante le settimane di messa in onda, non ha fatto faville dal punto di vista auditel.

La media di spettatori, infatti, risulta essere di circa tre milioni e mezzo di spettatori, con uno share che si è fermato al 16-17%.

Dati decisamente bassi per un fuoriclasse del piccolo schermo come Lino Guanciale che, con le sue precedenti fiction, aveva abituato la Rai a numeri ben più importanti.